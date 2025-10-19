Διεξάγεται στα κατεχόμενα την Κυριακή η διαδικασία ανάδειξης κατοχικού ηγέτη, με τις 777 κάλπες που έχουν στηθεί για τις παράνομες «εκλογές» να ανοίγουν στις 8 το πρωί. Η διαδικασία, που αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 6 το απόγευμα χαρακτηρίζεται από παρεμβάσεις της Άγκυρας και την αλλοίωση της δημογραφίας των Τ/κ.

Η καταμέτρηση των ψήφων θα γίνει ηλεκτρονικά ενώ τα αποτελέσματα αναμένονται σε μιάμιση με δύο ώρες περίπου μετά το κλείσιμο των καλπών.

Ο τελικός αριθμός των «ψηφοφόρων» είναι 218.313 ενώ οι υποψήφιοι είναι 7. Πρόκειται γαι τους Οσμάν Ζορμπά (Κυπριακό Σοσιαλιστικό Κόμμα), Τουφάν Ερχιουρμάν (Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα), Αρίφ Σαλίχ Κιρντάγκ (Ανεξάρτητος), Αχμέτ Μποράν (Ανεξάρτητος), Μεχμέτ Χασγκιουλέρ (Ανεξάρτητος), Ιμπραήμ Γιαζιτσί (Ανεξάρτητος) και Ερσίν Τατάρ (Ανεξάρτητος).

Ο "ανεξάρτητος υποψήφιος" Χουσεΐν Γκιουρλέκ ανακοίνωσε χθες Σάββατο ότι αποσύρει την "υποψηφιότητά του".

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου, Νίκος Μούδουρος, είχε σημειώσει ότι η αύξηση στο "εκλογικό σώμα" στα κατεχόμενα προκύπτει από την αφύσικη αύξηση των «υπηκοοτήτων». Πρόσθεσε ότι στα κατεχόμενα ο μέσος όρος γεννήσεων τον χρόνο είναι περίπου 2500 – 3000 και σημείωσε ότι η φυσιολογική αύξηση ψηφοφόρων έπρεπε να είναι ένας αντίστοιχος ετήσιος αριθμός.

Ωστόσο, είπε, τα τελευταία 10 χρόνια η παραχώρηση «υπηκοοτήτων» και άρα η παραχώρηση και πολιτικών δικαιωμάτων, είναι κατά μέσο όρο 4500 – 5000 ετησίως. Αυτό σημαίνει, εξήγησε, ότι η αύξηση στο εκλογικό σώμα προέρχεται από μια μη φυσιολογική αύξηση στην παραχώρηση των «υπηκοοτήτων».

Ο αριθμός λοιπόν των 218000 που ανακοινώθηκε ότι έχουν δικαίωμα ψήφου για τις 19 Οκτωβρίου, ανέφερε ο κ. Μούδουρος, περιλαμβάνει γηγενή πληθυσμό, δηλαδή Τ/κ γεννημένους στην Κύπρο και/ή από μητέρα ή πατέρα Τ/κ, Τούρκους έποικους που έχουν πάρει την «υπηκοότητα» ή άτομα τρίτων χωρών που έχουν πάρει κι αυτοί την «υπηκοότητα» και δικαίωμα ψήφου.

Ως προς το πόσοι είναι οι εκλογείς έποικοι σε σύγκριση με τους Τ/κ, ο Επίκουρος Καθηγητής εξηγεί ότι αν συγκρίνουμε τον αριθμό των Τ/κ που είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο της ΚΔ ή πόσοι Τούρκοι εκ Τουρκίας, «υπήκοοι» του ψευδοκράτους, έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν στις εκλογές για την Τουρκία όπως πχ στις προεδρικές εκλογές του 2024, «υπολογίζεται ότι μέχρι στιγμής στο εκλογικό σώμα η ισορροπία είναι 55-60% υπέρ των Τ/κ. Δηλαδή η γηγενής ψήφος Τ/κ είναι 55-60% και 40-45% είναι η ψήφος ξένων, κυρίως Τούρκων και Κούρδων εποίκων. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε ενώπιον ίσως μιας από τις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις όπου η ισορροπία είναι ελαφρά υπέρ του γηγενούς πληθυσμού».

Συνεχίζοντας ο κ. Μούδουρος ανάφερε ότι δεν υπάρχει εκλογική διαδικασία που να μην υπάρχει παρέμβαση της Τουρκίας στα κατεχόμενα. Μετά την εισβολή, στα κατεχόμενα διαχρονικά υπάρχει το ενδιαφέρον της Τουρκίας για το ποια θα είναι η πολιτική ηγεσία και παρεμβαίνει για να επηρεάσει ποια θα είναι η ηγεσία του πολιτικού συστήματος που υπάρχει εκεί.

Η Τουρκία, εξήγησε, χρησιμοποιεί συγκεκριμένους τρόπους, μεθόδους, πρόσωπα, μηχανισμούς εάν καταλάβει ότι ο υποψήφιος ή η πολιτική θέση που δεν επιθυμεί να κερδίσει, είναι απειλητικοί προς τα συμφέροντά της ή όχι.

Διαβάστε επίσης:

Υποταγή Τατάρ και Ερχιουρμάν στη Μεγάλη Πύλη του Σουλτάνου

«Ώρα μηδέν» για τις ψευδοεκλογές στα κατεχόμενα (ΒΙΝΤΕΟ)