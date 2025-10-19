Βρέχει εκ νέου NAVTEX και NOTAM στο Αιγαίο αμέσως μετά το πέρας της άσκησης «Θαλασσόλυκος 2», που αποτύπωσε τα όρια της «Γαλάζιας Πατρίδας», φτάνοντας δηλαδή στην Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο, όπου διεξάγονται σήμερα παράνομες «εκλογές», υπό τη σκιά της τουρκικής ισχύος, αφού το τελευταίο διάστημα ξεφορτώθηκε βαρύς οπλισμός σε τρεις τουλάχιστον δόσεις.

Στα κατεχόμενα υπάρχουν οκτώ υποψήφιοι με κεντρικούς διεκδικητές τούς Ερσίν Τατάρ και Τουφάν Ερχιουρμάν, που υποστηρίζουν τη λύση των δύο κρατών με διαφορετικές όψεις. Ο μεν πρώτος αναφέρεται σε κυριαρχική ισότητα και δύο κράτη, που θα ήταν δυνατό να συνυπάρξουν σε μια συνομοσπονδία, ο δε δεύτερος βαπτίζει την ομοσπονδία σε συνομοσπονδία και αξιώνει συνιδρυτική πράξη δύο συνιστώντων κρατών, που παραπέμπει στη συγκυριαρχία και στα δύο κράτη κάτω από μια κατ’ όνομα ομοσπονδία, που θα είναι συνομοσπονδία.

Σήμερα, πάντως, θα διεξαχθεί ο πρώτος γύρος και είναι δύσκολη η συγκέντρωση του 50% συν 1 από κάποιον υποψήφιο. Οπότε θα υπάρξει, λογικά, και δεύτερος γύρος την ερχόμενη Κυριακή.

