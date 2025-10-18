Μέχρι την τελευταία στιγμή θα συνεχίσουμε με ψυχραιμία, επιμονή και αποφασιστικότητα αναφέρει σε ανάρτησή του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ο ηγέτης του ΡΤΚ και «υποψήφιος» Τουφάν Ερχιουρμάν, ενόψει των παρανομων «εκλογών» στα κατεχόμενα την Κυριακή.

«Σήμερα είναι η τελευταία μέρα. Ψέματα, χειραγωγήσεις συνεχίζονται με την ίδια ταχύτητα. Εμείς αυτόν τον δρόμο τον περπατήσαμε με ψυχραιμία, υπομονή, επιμονή, αποφασιστικότητα. Μέχρι την τελευταία στιγμή θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο» ανάφερε.

Ο κ. Ερχιουρμάν κάνει αναφορά στην μητέρα του, η οποία απεβίωσε και γράφει ότι κάθε φορά που αυτός ή η αδελφή του ήταν άρρωστοι τους έλεγε «μην ανησυχείτε. Θα περάσει..». «Και σας υπόσχομαι ότι μέχρι την Κυριακή το βράδυ, όλα θα έχουν τελειώσει» καταλήγει.

Πηγή: ΚΥΠΕ