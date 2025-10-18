Το «ανώτατο εκλογικό συμβούλιο» (YSK) στα κατεχόμενα αποφάσισε την απόσυρση της σημερινής έκδοσης της τουρκοκυπριακής εφημερίδας «Κίπρις», λόγω παράβασης της «νομοθεσίας περί εκλογών» και την δημοσίευση αποτελεσμάτων δημοσκόπησης για τις αυριανές παράνομες «εκλογές».

Σύμφωνα με την «Κίπρις Πόστασι», με ομόφωνη απόφαση των μελών του «συμβουλίου» θα ξεκινήσουν «νομικές διαδικασίες» κατά των υπευθύνων της εφημερίδας, θα αποσυρθεί η σημερινή έκδοση της εφημερίδας από την αγορά ενώ θα διακοπεί και η ηλεκτρονική πρόσβαση στο λινκ της είδησης με τίτλο «Ο Ερσίν Τατάρ θα κερδίσει τις εκλογές» όπου προβάλλονται αποτελέσματα της εταιρείας «Γκεζιτσί».

Στο δημοσίευμα αναφέρεται επίσης πως σε χθεσινή συνάντηση το «ανώτατο εκλογικό συμβούλιο» είχε ενημερώσει τους εκπροσώπους των ΜΜΕ για τις απαγορεύσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ