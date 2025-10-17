Την εξαγγελία του κόμματος του Ευρωβουλευτή, Φειδία Παναγιώτου, σχολίασε στο Πρωτοσέλιδο ο βουλευτής, Ζαχαρίας Κουλίας.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι «ξέρεις την παροιμία, τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Λέει, αφού πέτυχε το κόλπο με τον ευρωβουλευτή, ας το ξανακάνουμε. Εγώ νομίζω δεν κερδίζει το λαχείο κάθε μέρα. Όσο δουλεύει το τίκκι τόκκο, τάκκα τάκκα.

»Επειδή ζούμε στον κόσμο του διαδικτύου και όλος ο κόσμος το πιο εύκολο που κάνει είναι να βλέπει εύκολα πράγματα. Ο Φειδίας βρήκε τη μόλα, αλλά θα πρέπει να του δώσουμε κάποια χαρακτηριστικά. Αυτό το παιδί έχει ικανότητες. Δεν μπορούμε να έχουμε πολλούς στην Κύπρο να πάρουν ένα σακίδιο να πάνε στο Λος Άντζελες και να καθαρίζουν τουαλέτες και να στέκει έξω από τον Έλον Μάσκ.

»Φυσικά τον βοήθησαν τα ΟΥΚ. Αλλά αν θέλεις να βάλουν ευταξία στον Φειδία, το εκλογικό σώμα λογικά εν πιο νούσιμο. Την ευθύνη δεν την έχει ο Φειδία, αλλά εμείς το εκλογικό σώμα. Άρα να μην έχουμε παράπονα από τον Φειδία».

Διαβάστε επίσης: Εξήγγειλε κόμμα με μύτη παλιάτσου ο Φειδίας Παναγιώτου (ΒΙΝΤΕΟ)