Άμεση Δημοκρατία. Αυτό είναι το όνομα του κόμματος του Φειδία Παναγιώτου.

Ο ευρωβουλευτής ο οποίος εδώ και μέρες προετοίμαζε για τη μεγάλη εξαγγελία, ανακοίνωσε την ίδρυση κόμματος με ένα σύντομο βίντεο στα social media του, φορώντας μια κόκκινη μύτη παλιάτσου!

Κεντρική ιδέα όπως λέει είναι οι αποφάσεις να είναι συλλογικές και να λαμβάνονται από όλους μέσω ενός application.

Οι βουλευτές που θα πλαισιώσουν το ψηφοδέλτιό του για τις επερχόμενες βουλευτικές θα επιλεγούν από τους πολίτες όπως είπε. «Με τον τρόπο που δουλεύει σήμερα η Δημοκρατία οι αποφάσεις λαμβάνονται από κάποιους που ψηφίζουμε μια φορά κάθε 5 χρόνια… αυτό που κάνουμε δεν έχει ξαναγίνει και ούτε εγώ έχω μια καθαρή εικόνα για το πώς θα δουλεύει αυτός ο μηχανισμός», είπε σε άλλο σημείο.