Στις παράνομες «προεδρικές» εκλογές του ψευδοκράτους στα κατεχόμενα της Κύπρου , ο Τουφάν Ερχιουρμάν, πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (CTP), εξασφάλισε συντριπτική νίκη από τον πρώτο γύρο, λαμβάνοντας το 62,76% των ψήφων, σύμφωνα με τα τελικά ανεπίσημα αποτελέσματα. Ο Ερσίν Τάταρ, υποστηρικτής της λύσης δύο κρατών και υποψήφιος ως ανεξάρτητος με στήριξη δεξιών κομμάτων, έμεινε πολύ πίσω με 35,81%.



Οι υπόλοιποι υποψήφιοι, όπως ο Οσμάν Ζορμπά του Κυπριακού Σοσιαλιστικού Κόμματος και ανεξάρτητοι όπως ο Μεχμέτ Χασγκιούλερ, συγκέντρωσαν ελάχιστα ποσοστά, λιγότερο από το 2% συνολικά.



Η συμμετοχή των ψηφοφόρων έφτασε το 64,87%, σε σύνολο περίπου 58.000 εγγεγραμμένων, σε μια εκλογική διαδικασία που διεξήχθη χωρίς σημαντικά περιστατικά και με μυστική ψηφοφορία για πολίτες άνω των 18 ετών.



Παρά τις προεκλογικές δημοσκοπήσεις που έδειχναν σφιχτή κούρσα μεταξύ Ερχιουρμάν και Τάταρ (με διαφορές 1-10 μονάδες), το αποτέλεσμα ανέτρεψε τις προβλέψεις, αποτυπώνοντας δυσαρέσκεια για την οικονομική κρίση, τον πληθωρισμό και την απομόνωση της τουρκοκυπριακής κοινότητας.



Στον πρώτο του λόγο μετά τη νίκη, ο Ερχιουρμάν, 51 ετών δικηγόρος και πρώην «πρωθυπουργός» του ψευδοκράτους (2022-2024), ευχαρίστησε όλους τους συμμετέχοντες, τονίζοντας ότι «δεν υπάρχουν χαμένοι σε αυτή την εκλογή – όλοι κερδίσαμε μαζί ως τουρκοκύπριος λαός.



Επίσης, διαβεβαίωσε ότι θα συνεργαστεί στενά με την Άγκυρα, ιδίως σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, ενώ κάλεσε σε κοινή γιορτή αδελφοσύνης στην κατεχόμενη Λευκωσία.



Ο Ερχιουρμάν, υποστηρικτής επανέναρξης διαπραγματεύσεων για ομοσπονδιακή λύση βιζωνικής-δικοινοτικής βάσης, θεωρείται ότι μπορεί να αναζωογονήσει τις συνομιλίες για την κυπριακή διένεξη.



Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης συνεχάρη τον νέο ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας Τουφάν Ερχιουρμάν, εκφράζοντας σεβασμό στην ετυμηγορία των Τουρκοκυπρίων και δηλώνοντας ότι προσβλέπει σε συνάντηση μαζί του το συντομότερο δυνατόν.

Παράλληλα, επανέλαβε τη δέσμευσή του για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό από το σημείο όπου διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.