Ανακοίνωση εξέδωσε το ΑΚΕΛ μετά και από τα στοιχεία που παρουσίασε η Στατιστική Υπηρεσία ότι ο μέσος μισθός στην Κύπρο είναι €2,500.

Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωση «οι περισσότεροι Κύπριοι εργαζόμενοι εξοργίζονται από το μέγεθος της κοροϊδίας όταν διαβάζουν ότι ο μέσος μισθός στη χώρα μας είναι €2,500».

Αυτούσια η ανακοίνωση

Οι περισσότεροι Κύπριοι εργαζόμενοι εξοργίζονται από το μέγεθος της κοροϊδίας όταν διαβάζουν ότι ο μέσος μισθός στην χώρα μας είναι 2,5 χιλιάδες ευρώ. Διότι γνωρίζουν ότι αυτοί οι αριθμοί οφείλονται, κατά κύριο λόγο, στην είσοδο κατά τα τελευταία χρόνια χιλιάδων υπαλλήλων από το εξωτερικό σε εταιρίες υψηλής τεχνολογίας και χρηματοοικονομικών οι οποίοι αμείβονται με πολλές χιλιάδες ευρώ. Ο μέσος εργαζόμενος της Κύπρου δεν είδε ποτέ ούτε τέτοιους μισθούς ούτε τέτοιες αυξήσεις. Αντίθετα, η πραγματικότητα του κόσμου της εργασίας λέει ότι:

1. Οι μισθοί στην Κύπρο παραμένουν 30% χαμηλότεροι από τον μέσο όρο της ΕΕ.

2. Το 40% των εργαζομένων στην Κύπρο αμείβονται με λιγότερα από 1750 ευρώ -ακαθάριστα- το μήνα ενώ ακόμα και από αυτούς οι περισσότεροι είναι στα όρια του κατώτατου μισθού.

3. Οι όποιες αυξήσεις στους μισθούς δεν αντισταθμίζουν την παγιωμένη ακρίβεια, ιδιαίτερα το κόστος της στέγασης και της ενέργειας. Το διάμεσο ισοδύναμο εισόδημα (σύνολο καθαρών εισοδημάτων) αυξήθηκε στην ΕΕ κατά 20,4% από το 2010 αλλά στην Κύπρο μόλις στο 3,4%. Για αυτό η αγοραστική δύναμη των Κυπρίων εργαζομένων υποχωρεί, ο αριθμός των ανθρώπων που βρίσκονται στη φτώχεια αυξήθηκε και η εισοδηματική ανισότητα βαθαίνει.

Όλα αυτά συμβαίνουν την στιγμή που η κυπριακή οικονομία καταγράφει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και οι τράπεζες μαζί με μεγάλες επιχειρήσεις καταγράφουν κέρδη και υπερκέρδη ρεκόρ. Για αυτό το ΑΚΕΛ επιμένει ότι η οικονομική ανάπτυξη πρέπει εδώ και τώρα να μεταφραστεί σε πραγματική βελτίωση στα εισοδήματα των Κυπρίων εργαζομένων, με μέτρα όπως:

• Ουσιαστική αύξηση του κατώτατου μισθού να ανταποκρίνεται στο κόστος ζωής

• Επέκταση της ΑΤΑ σε όλους τους εργαζόμενους της χώρας, αρχίζοντας από τους χαμηλόμισθους του ιδιωτικού τομέα κάτι που μπορεί να επιτευχθεί από την κυβέρνηση μέσα από την τροποποίηση του διατάγματος για τον κατώτατο μισθό.

• Επέκταση των συλλογικών συμβάσεων στον ιδιωτικό τομέα και εισαγωγή θεσμικών μέτρων που να υποχρεώνουν τους εργοδότες να τις εφαρμόζουν

