Οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων για το 2024 ήταν €2.483 σε σύγκριση με €2.363 κατά το 2023, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 5,1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Για το 2023 η αντίστοιχη αύξηση ήταν 7,3%. Οι διάμεσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά το 2024 ήταν €1.881.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας, το υψηλότερο ποσοστό υπαλλήλων (14,2%) αντιστοιχεί στην ομάδα υπαλλήλων που λαμβάνουν μεταξύ €1.000 και €1.249. Ακολουθούν οι ομάδες των υπαλλήλων που λαμβάνουν μεταξύ €1.250 και €1.499 (11,6%) και αυτών που λαμβάνουν μεταξύ €1.500 και €1.749 (11,2%).

Οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, για το 2024, κυμαίνονται μεταξύ €941 στον τομέα της Γεωργίας, Δασοκομίας και Αλιείας και €4.710 στον τομέα των Χρηματοπιστωτικών και Ασφαλιστικών Δραστηριοτήτων.

Σε σύγκριση με το 2023, παρατηρείται μείωση 2% στον τομέα Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας και 0,8% στον τομέα Ορυχείων και Λατομείων. Σημειώνεται ότι, στους τομείς αυτούς απασχολείται μικρός αριθμός υπαλλήλων, με αποτέλεσμα οι διακυμάνσεις να είναι πιο έντονες. Αυτό σημαίνει ότι μικρές αλλαγές στη σύνθεση του προσωπικού ή άλλοι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν σε μεγαλύτερο βαθμό τα αποτελέσματα αυτών των τομέων. Σε όλους τους υπόλοιπους τομείς οικονομικής δραστηριότητας παρατηρείται αύξηση σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, με τη μεγαλύτερη αύξηση να παρατηρείται στον τομέα της Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (8,1%). Ακολουθούν οι τομείς των Δραστηριοτήτων Σχετικών με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα (7,6%) και Παροχής Νερού, Επεξεργασίας Λυμάτων, Διαχείρισης Αποβλήτων και Δραστηριοτήτων Εξυγίανσης (6,9%).

Οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των Κύπριων για το 2024 ήταν €2.506 και των μη-Κύπριων €2.434. Η ετήσια μεταβολή στις μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές για τους Κύπριους υπαλλήλους ήταν 5,4% και για τους μη-Κύπριους υπαλλήλους ήταν 4,3%.

Οι διάμεσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές για τους Κύπριους υπαλλήλους ήταν €2.053 και για τους μη-Κύπριους υπαλλήλους ήταν €1.544.

Οι μη-Κύπριοι υπάλληλοι συγκεντρώνουν μεγαλύτερα ποσοστά υπαλλήλων, σε σχέση με τους Κύπριους, στις ομάδες με τις χαμηλότερες (<€1.500) και τις ψηλότερες (>=€6.000) απολαβές.

Πηγή: ΚΥΠΕ