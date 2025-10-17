Η ισραηλινή κυβέρνηση αρνείται να επιτρέψει την είσοδο τουρκικής αποστολής διάσωσης στη Λωρίδα της Γάζας, έως ότου η Χαμάς παραδώσει όλες τις σορούς των Ισραηλινών ομήρων που κρατά ακόμη, σύμφωνα με δηλώσεις Ισραηλινού αξιωματούχου στην Jerusalem Post παρα το γεγονός ότι οι Τουρκικές αρχές ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη πως έχουν αρχίσει να αναπτύσσουν ειδικούς για να βοηθήσουν στις έρευνες προκειμένου να ανακτηθούν πτώμα

Πρόκειται για ομάδα 81 Τούρκων διασωστών, εξοπλισμένων με βαρύ μηχανικό εξοπλισμό, οι οποίοι είχαν ζητήσει να εισέλθουν στη Γάζα στο πλαίσιο ανθρωπιστικής βοήθειας. Ωστόσο, το Ισραήλ ξεκαθαρίζει ότι δεν θα δώσει άδεια πριν η Χαμάς επιστρέψει τα σώματα των νεκρών ομήρων που μπορεί να εντοπίσει άμεσα.



«Η Χαμάς γνωρίζει πού βρίσκονται οι περισσότεροι»



Σύμφωνα με την ίδια πηγή, «υπάρχει μια ομάδα σωρών που η Χαμάς μπορεί να επιστρέψει αμέσως» και «μια άλλη ομάδα για την οποία γνωρίζει τις τοποθεσίες, αλλά χρειάζεται εξοπλισμό και βοήθεια για να τις ανασύρει». Ορισμένες σοροί, πρόσθεσε, «είναι θαμμένες βαθιά υπόγεια ή κοντά σε μη εκραγέντες πυρομαχικούς μηχανισμούς, πράγμα που καθιστά επικίνδυνη κάθε επιχείρηση».

Ο Υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαάρ δήλωσε ότι η οργάνωση «παραβιάζει θεμελιωδώς» τη συμφωνία για την ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων:

«Γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι η Χαμάς μπορεί να απελευθερώσει άμεσα έναν σημαντικό αριθμό ομήρων, σύμφωνα με τη συμφωνία. Αυτό που πράττει τώρα είναι ξεκάθαρη παραβίαση των δεσμεύσεών της».



Σύσκεψη ασφαλείας υπό τον Νετανιάχου



Ο Πρωθυπουργός Bενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε το βράδυ της Πέμπτης το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, προκειμένου να αξιολογηθεί η στάση της Χαμάς και να καθοριστούν τα επόμενα βήματα στο πλαίσιο του “Σχεδίου Τραμπ” για τη Γάζα.

«Ξέρω ακριβώς πόσους πεσόντες κρατά η Χαμάς. Αν δεν τους παραδώσουν, το Ισραήλ ξέρει πώς να ενεργήσει αναλόγως», προειδοποίησε ο Νετανιάχου, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές.

Μετά τη συνεδρίαση, ο Ισραηλινός ηγέτης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να συζητήσουν τις καθυστερήσεις στην επιστροφή των σορών και τις ενδεχόμενες πιέσεις προς τους μεσολαβητές.



Διπλωματική κινητικότητα



Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρώπη και αραβικές χώρες συνεχίζουν τις συνομιλίες για την επόμενη φάση του αμερικανικού σχεδίου, παρά τη θέση του Ισραήλ ότι «δεν θα υπάρξει συζήτηση» πριν την πλήρη επιστροφή των ομήρων.



Σύμφωνα με δύο αξιόπιστες πηγές, ανώτατοι αξιωματούχοι από ΗΠΑ, Ευρώπη και τον αραβικό κόσμο αναμένεται να συναντηθούν τις επόμενες ημέρες στην Αίγυπτο για να εξετάσουν την εφαρμογή του σχεδίου.