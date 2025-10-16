Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ θα οικοδομήσει επί της ευρωπαϊκής ατζέντας για τον Τουρισμό 2030 και θα διερευνήσει την προοπτική για νέους ορίζοντες στον τομέα αυτό, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος χαιρέτισε την 91η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου HOTREC (Ξενοδοχείων, Εστιατορίων και Καφέ) της Ευρώπης, που πραγματοποιείται στην Πάφο.

Στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε, μεταξύ άλλων, ότι ο Τουρισμός παραμένει ο ακρογωνιαίος λίθος της κυπριακής οικονομίας ο οποίος συμβάλλει πέραν του 13% στο ΑΕΠ της χώρας και στον οποίο εργοδοτούνται άμεσα και έμμεσα 120 χιλιάδες άτομα.

Πρόσθεσε ότι «ως Κυβέρνηση είμαστε δεσμευμένοι να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για την ανάπτυξη μιας εύρωστης πολιτικής για τον Τουρισμό στη βάση των προτεραιοτήτων του HOTREC.

Επεσήμανε ακόμη ότι μαζί με τους εταίρους της στην τουριστική βιομηχανία, όπως ο Σύνδεσμος Ξενοδόχων, η Κυβέρνηση επενδύει στην ανθεκτικότητα, την ποιότητα και την αειφορία του τουριστικού οικοσυστήματος, υπογραμμίζοντας ότι οι προσπάθειες αυτές έχουν φέρει αποτελέσματα με την Κύπρο να υποδέχεται το 2024, πέραν των τεσσάρων εκατομμυρίων επισκεπτών, και έσοδα τριών δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ για το 2025αναμένεται να καταγραφεί νέο ρεκόρ επισκεπτών στην Κύπρο.

Αναφέρθηκε, επίσης, στις πολιτικές της Κυβέρνησης που αγγίζουν και τον τομέα του Τουρισμού και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, την εφαρμογή πολιτικών που επενδύουν στην πράσινη ανάπτυξη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την αντιμετώπιση προκλήσεων στην αγορά εργασίας, την κατάρτιση και ενίσχυση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού και άλλα.

Αναφερόμενος στην επικείμενη ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κυπριακή Δημοκρατία το πρώτο εξάμηνο του 2026, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «είμαστε αποφασισμένοι να αδράξουμε την ευκαιρία, με φιλοδοξία και αυτοπεποίθηση, για να οικοδομήσουμε επό της Ευρωπαϊκής Ατζέντας για τον Τουρισμό 2030, αλλά και να διερευνήσουμε τρόπους ώστε να ανοίξουν νέοι ορίζοντες στον Τουρισμό».

Εξέφρασε, επίσης, ικανοποίηση για το γεγονός ότι είναι κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας που θα παρουσιαστεί η νέα στρατηγική της ΕΕ για τον Τουρισμό και θα μετουσιωθεί σε δράσεις.

Τέλος, ανέφερε ότι το γεγονός πως για πρώτη φορά η ΕΕ διόρισε Επίτροπο για τον Τουρισμό αποτελεί απόδειξη ότι η ΕΕ επεκτείνει τους ορίζοντες της και εξήρε το έργο του Επιτρόπου Απόστολου Τζιτζικώστα.

