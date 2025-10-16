Θετικά αποτελέσματα για το θέμα της ΑΤΑ θεωρεί ότι μπορεί να φέρει ο διάλογος που θα λάβει χώρα σήμερα ανάμεσα στις συντεχνίες και τους Υπουργούς Εργασίας και Οικονομικών, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στη Γενική Συνέλευση του HOTREC, στην Πάφο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «είμαστε εδώ για ένα πολύ σημαντικό Συνέδριο. Αντιλαμβάνεστε τη διαχρονική σημασία του τουρισμού στην κυπριακή οικονομία, στην κυπριακή κοινωνία.

Να θυμίσω ότι το 2024 είχαμε μια χρονιά ρεκόρ, τόσο όσον αφορά τις αφίξεις όσο και τα έσοδα από τον τουρισμό. Οι ενδείξεις για το 2025 είναι ακόμη καλύτερες. Αισιοδοξούμε ότι μπορούμε να πετύχουμε μια νέα χρονιά ρεκόρ.

Από εκεί και πέρα, η παρουσία μου εδώ αποδεικνύει και τη σημασία που προσδίδουμε, πάντα σε συνεργασία με τον ΠΑΣΥΞΕ και με τα ευρωπαϊκά Όργανα, έτσι ώστε μέσα από τις συζητήσεις που θα γίνουν, να δούμε πώς προχωρούμε ακόμη περισσότερο σε αυτόν τον δυναμικό τομέα, τόσο για την κυπριακή οικονομία αλλά και ευρύτερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Και θεωρώ σημαντικό το γεγονός ότι στη νέα Επιτροπή, η Πρόεδρος αποφάσισε να διορίσει Επίτροπο που ασχολείται αποκλειστικά με θέματα Τουρισμού. Δεν υπήρχε προηγουμένως, είναι η πρώτη φορά στην Ιστορία της Επιτροπής. Ένας Έλληνας επίτροπος, μάλιστα, με τον οποίον είχα την ευκαιρία, τόσο εγώ όσο και ο Υφυπουργός Τουρισμού, να συναντηθούμε πριν λίγες μέρες στην Κύπρο.

Διαβάστε επίσης: ΔΗΣΥ-ΟΕΒ: Απαιτείται εθνική στρατηγική για ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας θα παρουσιαστεί και η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Τουρισμό. Είναι κάτι το οποίο θεωρώ ευτυχή συγκυρία που θα γίνει στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας, λαμβάνοντας υπόψη και τη σημασία που δίνουμε στον Τουρισμό».

Ερωτηθείς πόσο αισιόδοξος είναι για το αποτέλεσμα της σημερινής συνάντησης των Υπουργών Εργασίας και Οικονομικών με τις συντεχνίες, για το θέμα της ΑΤΑ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «θεωρώ ότι το πλαίσιο που θα τεθεί από τους δύο Υπουργούς, ένα πλαίσιο το οποίο συζητήσαμε φυσικά με τους δύο Υπουργούς λαμβάνοντας υπόψη και τις θέσεις των δύο πλευρών, αποτελεί ένα πολύ καλό υπόβαθρο, μια πολύ καλή βάση για να καταλήξουμε σε συμφωνία το συντομότερο δυνατόν. Διαχρονικά οι εταίροι μας, τόσο από πλευράς των εργοδοτών όσο και από πλευράς των συντεχνιών, απέδειξαν την υπευθυνότητα τους στην Κύπρο και θεωρώ ότι σήμερα, ο διάλογος μπορεί να οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα».