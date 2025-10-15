Απαιτείται ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική για την επιχειρηματικότητα, που θα ενισχύει την παραγωγικότητα και τις επενδύσεις, θα δημιουργεί ποιοτικές και βιώσιμες θέσεις εργασίας και θα διαχέει τα οφέλη της ανάπτυξης σε ολόκληρη την κοινωνία, ήταν η κοινή διαπίστωση συνάντησης στην οποία συμμετείχε την Τετάρτη η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου, ο Πρόεδρος και στελέχη της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ).

Σε ανακοίνωση του ΔΗΣΥ αναφέρεται ότι η κ. Δημητρίου, συνοδευόμενη από μέλη της ηγεσίας, υποδέχθηκε στα γραφεία του Δημοκρατικού Συναγερμού την αντιπροσωπεία της ΟΕΒ.

«Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν εκτενώς σειρά ζητημάτων που απασχολούν τον επιχειρηματικό κόσμο, όπως η φορολογική μεταρρύθμιση, το συνταξιοδοτικό και το ζήτημα της ΑΤΑ» προστίθεται.

Αναφέρεται επίσης πως εξετάστηκαν και οι βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κυπριακή οικονομία, με ιδιαίτερη αναφορά στην αναγκαιότητα για δημοσιονομική και οικονομική σταθερότητα.

Τέλος αναφέρεται πως η κ. Δημητρίου επανέλαβε τη σταθερή θέση του Δημοκρατικού Συναγερμού ότι η ανάπτυξη και η ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας στηρίζονται στην υγιή επιχειρηματικότητα, στην ενθάρρυνση των επενδύσεων και στη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις, «στοιχεία που ενισχύουν τόσο τα δημόσια έσοδα όσο και την κοινωνική συνοχή».

Πηγή: ΚΥΠΕ