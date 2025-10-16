Το Υπουργικό Συμβούλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας ενέκρινε την εγγραφή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), ως παράρτημα Κύπρου, στη Λευκωσία, στο Μητρώο Πανεπιστημίων της Κύπρου.

Ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, Γεράσιμος Σιάσιος, το Παράρτημα του ΕΚΠΑ στην Κύπρο, το οποίο εγκρίθηκε και εγγράφηκε στο Μητρώο Πανεπιστημίων της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά από μακρά διαδικασία αξιολόγησης, αποτελεί «ορόσημο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Κύπρο». Όπως είπε, πρόκειται για μια νέα σελίδα στην ακαδημαϊκή συνεργασία των δύο χωρών, που ενισχύει τους ήδη στενούς δεσμούς τους.

Αναφερόμενος στα νέα τμήματα που θα λειτουργήσουν, εξήγησε ότι σε πρώτη φάση ιδρύονται οκτώ προγράμματα σπουδών: Ιατρική, Νοσηλευτική, Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης, Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας, Ψυχολογίας, Αγγλόφωνες Κλασικές Σπουδές και Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Το τμήμα Ιατρικής θα ξεκινήσει άμεσα, ενώ τα υπόλοιπα θα υποδεχθούν τους πρώτους φοιτητές τον Οκτώβριο του 2026.

Η Ιατρική, η Νοσηλευτική, τα τμήματα Οικονομικών, Διοίκησης και Παιδαγωγικών, καθώς και οι Κλασικές Σπουδές θα εδρεύουν στη Λευκωσία, ενώ η Ψυχολογία και η Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας στη Λάρνακα.

Ως προς τα δίδακτρα, ο κ. Σιάσιος διευκρίνισε ότι το Παράρτημα θα λειτουργεί με δίδακτρα, καθώς «θα πρέπει να έχει πόρους για να μπορεί να επιβιώσει», ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν υπάρχει στόχος κέρδους. «Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι δημόσιο πανεπιστήμιο, συνεπώς τα δίδακτρα θα είναι μόνο για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων», είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, τα δίδακτρα για το τμήμα Ιατρικής θα ανέρχονται στις 20.000 ευρώ ετησίως, ενώ για όλα τα υπόλοιπα προγράμματα σπουδών θα είναι 6.000 ευρώ. Ο αντιπρύτανης υπογράμμισε ότι τα ποσά αυτά είναι «χαμηλότερα από τον ανταγωνισμό άλλων πανεπιστημίων που λειτουργούν με δίδακτρα, όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης».

Όσον αφορά τα κριτήρια εισδοχής, εξήγησε ότι για τα ελληνόφωνα τμήματα θα απαιτείται απολυτήριο λυκείου με βαθμό άνω του 18, συμμετοχή στις Παγκύπριες εξετάσεις και επίδοση τουλάχιστον 18 σε ένα μάθημα, ενώ θα ακολουθεί και προσωπική συνέντευξη. Όπως σημείωσε, οι πρώτες αιτήσεις δείχνουν ήδη ενδιαφέρον από φοιτητές «πολύ υψηλού επιπέδου».

Τέλος, ο κ. Σιάσιος επισήμανε ότι το ΕΚΠΑ κατατάσσεται πρώτο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και ανάμεσα στα 300 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, κάτι που –όπως είπε– δίνει στους Κύπριους φοιτητές τη δυνατότητα να σπουδάσουν σε ένα από τα κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα διεθνώς, χωρίς να χρειάζεται να φύγουν από τη χώρα τους.

