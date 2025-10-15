Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την εγγραφή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), ως παράρτημα Κύπρου, στη Λευκωσία, στο Μητρώο Πανεπιστημίων της Κύπρου.

«Συνεπώς, έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες, ουσιαστικές αλλά και τυπικές, ώστε να έχουμε το παράρτημα του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Μητρώο των Πανεπιστημίων μας. Αυτό αποτελεί την αίσια κατάληξη όλων των προσπαθειών που άρχισαν με τη ρύθμιση της νομοθεσίας», είπε η Υπουργός Παιδείας με το πέρας του Υπουργικού.

Η Υπουργός είπε πως τα κτήρια που θα στεγάσουν τις σχολές του ΕΚΠΑ έχουν ήδη ελεγχθεί για την καταλληλόλητα. Παραχωρήθηκαν από Αρχιεπισκοπή και από τον Δήμο Λευκωσίας.

Ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον παρατηρήθηκε για την ιατρική σχολή. Το ΕΚΠΑ προσφέρει 60 θέσεις και υποβλήθηκαν πάνω από 300 αιτήσεις. Αναφορικά με το ύψος των διδάκτρων η Υπουργός είπε ότι αυτό είναι κάτι που θα ανακοινώσει το Πανεπιστήμιο.

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση είπε ότι η λειτουργία του Πανεπιστημίου αναμένεται να ξεκινήσει «άμεσα». «Η σκέψη και η απόφαση αφορούσαν το τέλος Οκτώβριου, οπότε γι' αυτό και εμείς πάμε στο διαδικαστικό κομμάτι, το εντάσσουμε επίσημα στο Μητρώο των Πανεπιστημίων μας, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει κανονικά», ανέφερε.

Είπε ακόμη ότι το Πανεπιστήμιο θα προσφέρει προπτυχιακά μαθήματα, κάποια ελληνόγλωσσα, κάποια άλλα ξενόγλωσσα.

Ποιες σχολές θα έρθουν στην Κύπρο

α) Σχολή Επιστημών Υγείας (Λευκωσία):

– Τμήμα Ιατρικής

– Τμήμα Νοσηλευτικής

β) Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών:

– Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Λευκωσία)

– Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Λευκωσία)

– Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Λάρνακα)

γ) Φιλοσοφική Σχολή:

– Τμήμα Ψυχολογίας (Λάρνακα)

– Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών με γνωστικό αντικείμενο «BAProgramintheArchaeology, History, andLiteratureofAncientGreece» (BAAG) (Λευκωσία)

δ) Σχολή Επιστημών της Αγωγής (Λευκωσία):

– Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Οι χώροι που θα στεγαστεί το ΕΚΠΑ