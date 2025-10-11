Για το Κυπριακό και τις προοπτικές επανάληψης των διαπραγματεύσεων για εξεύρεση λύσης στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου, ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Τσεχίας, Petr Pavel, η νέα Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Δημοκρατία της Τσεχία, Αλίκη Πασχάλη.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, την οποία μεταδίδει το ΓΤΠ, η κ. Πασχάλη επέδωσε την Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2025, τα διαπιστευτήρια της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Τσεχίας, Petr Pavel, κατά τη διάρκεια επίσημης τελετής στο Προεδρικό Μέγαρο, στην Πράγα.

Ακολούθησε ιδιαίτερη ακρόαση της κ. Πασχάλη από τον Πρόεδρο Pavel, κατά την οποία έγινε ανασκόπηση των διμερών σχέσεων και συζητήθηκαν τρόποι περαιτέρω ενίσχυσής τους.

Η Πρέσβης μετέφερε τους θερμούς χαιρετισμούς του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, τους οποίους ο Πρόεδρος Pavel ανταπέδωσε.

Μετέφερε επίσης πρόσκληση του Προέδρου της Δημοκρατίας προς τον Τσέχο ομόλογό του για την πραγματοποίηση επίσημης επίσκεψης στην Κύπρο.

Είχε ακολούθως την ευκαιρία να ενημερώσει τον Τσέχο Πρόεδρο για το Κυπριακό και τις προοπτικές επανάληψης των διαπραγματεύσεων για εξεύρεση λύσης στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου.

Συζητήθηκαν επίσης θέματα σχετικά με τον ρόλο της Κύπρου ως υποβοηθητή στην παροχή ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων, με ιδιαίτερη αναφορά στα σχέδια «ΕΣΤΙΑ» και «ΑΜΑΛΘΕΙΑ», για τα οποία ο Πρόεδρος Pavel επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Η Πρέσβης ενημέρωσε επίσης τον κ. Pavel για τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Διαβάστε επίσης: Ο νέος Πρέσβης της Κύπρου στην Ισλανδία επέδωσε διαπιστευτήρια

Πηγή: ΚΥΠΕ