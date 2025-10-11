Τα διαπιστευτήριά του στην Πρόεδρο της Ισλανδίας, Halla Tómasdóttir, επέδωσε ο νέος Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στη χώρα, Παναγιώτης Κυριάκου. Η επίσημη τελετή πραγματοποιήθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου, στην προεδρική κατοικία στο Bessastaðir, με τις συζητήσεις που ακολούθησαν να εστιάζουν στην περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Ο κ. Κυριάκου ασκεί τα καθήκοντά του με παράλληλη διαπίστευση από την έδρα του στην Κοπεγχάγη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που μεταδίδει το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, μετά την τελετή επίδοσης ακολούθησε κατ’ ιδίαν συνάντηση του Πρέσβη με την Πρόεδρο της Ισλανδίας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Κυριάκου μετέφερε τους θερμούς χαιρετισμούς του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη προς την κα Tómasdóttir, η οποία ανταπέδωσε τους χαιρετισμούς της προς τον Κύπριο ομόλογό της.

Στο πλαίσιο της συζήτησης για την ενίσχυση των διμερών δεσμών, ο Κύπριος Πρέσβης απηύθυνε εκ μέρους του Προέδρου Χριστοδουλίδη επίσημη πρόσκληση στην κα Tómasdóttir να πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Κύπρο. Η Πρόεδρος της Ισλανδίας αποδέχθηκε με ευχαρίστηση την πρόσκληση, ανοίγοντας τον δρόμο για μελλοντικές επαφές υψηλού επιπέδου μεταξύ των δύο κρατών.

Πηγή: ΚΥΠΕ