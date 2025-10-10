Ανακοίνωση με αφορμή τις αποκαλύψεις του πρώην συνεργάτη του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, Ανδρέα Χασαπόπουλου εξέδωσε το πρωί της Παρασκευής ο ΔΗΣΥ.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Οι αποκαλύψεις του κ. Χασαπόπουλου αποτελούν κόλαφο για τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Πρόκειται για τον πιο στενό και έμπιστο συνεργάτη του για πολλά χρόνια.

Δεν απαντά στις αποκαλύψεις σχετικά με διαφθορά στελεχών, κριτήρια αποκλεισμού και μυστικές συμφωνίες για υποψηφίους, καθώς και καθ’ υπόδειξη επιθέσεις σε πολιτικούς και δημοσιογράφους. Κρύβεται. Φοβάται.

Αντί να δώσει εξηγήσεις κάνει αυτό που μόνο ξέρει: να επιτίθεται με μένος σε όλους, να παρελθοντολογεί και να χρησιμοποιεί βαρύγδουπες εκφράσεις για τη δημιουργία εντυπώσεων. Να εκτοξεύει αόριστες, γενικόλογες και ατεκμηρίωτες κατηγορίες.

Οι πολίτες αναμένουν εξηγήσεις από τον κ. Μιχαηλίδη. Όχι αποπροσανατολισμό και υπεκφυγές.

