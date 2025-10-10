Ο Ανδρέας Χασαπόπουλος μίλησε στο Πρωτοσέλιδο για τα «διεφθαρμένα» στελέχη του Άλματος, τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη και την Ειρήνη Χαραλαμπίδου.

Αρχικά, ειπώθηκε ότι αυτά που είπε πρέπει να τεκμηριωθούν με τον ίδιο να απαντά ότι «Μιλούμε για άτομα τα οποία ήταν αποδεδειγμένα σε έργα που γινόντουσαν και ελέγχαμε για σοβαρές καταγγελίες, για μίζες και έργα. Δεν είχε γίνει έρευνα, δεν είχε προχωρήσει διότι δεν υπήρξαν εκείνοι μάρτυρες που θα κατάθεταν δηλαδή να τα καταγγέλλανε αλλά δεν ήθελαν να μπλέξουν λόγω επαγγέλματος».

Για τις δηλώσεις του κ. Χριστοφίδη και του κ. Τσούκα είπε ότι «Για το ένα το θέμα, μιλούμε για ένα έργο που ξεκίνησε με μια δωρεάν 8 εκατομμυρίων και κατέληξε να πληρωθεί στο τέλος 33. Τα υπόλοιπα 25 τα είχε πληρώσει η κυβέρνηση.

Αυτό ήταν το έργο και καταλαβαίνει ένας πως διογκώνεται ένας λογαριασμός. Δεν ξέρω αν τα έλεγε αυτά όταν έβαζε υποψηφιότητες με διάφορα κόμματα στην Ελλάδα και εντελώς διαφορετική φιλοσοφία, νοοτροπία και κατέληξε μετά και στο Άλμα και δεν ξέρω θα καταλήξει που θα καταλήξει μετά.

Συμπλήρωσε ότι «Κοιτάξτε να δείτε, δε θα πω για τον κύριο Τσούκα, δεν θέλω να πω ονόματα, να πω για άτομο όμως το οποίο είναι διπλοθεσίτης, δηλώνει τα εισοδήματα της μια θέσης αλλά τα άλλα τα κρύβει και τον πιάνει ο φόρος εισοδήματος. Είναι ποινικό αδίκημα η φοροφυδιαφύγη.

Για την απόφαση του ανωτάτου, το 8-0 και τον γενικό ελεγκτή είπε ότι «Ναι, συμφωνώ με αυτά που είπε ο Γενικός Ελεγκτής για την απόφαση του δικαστηρίου. Ναι, συμφωνώ πλήρως. Ότι ήταν πλεκτάνη σε βάρος του. Συμφωνώ με αυτά που είπε».

Για το αν τα κάνει όλα αυτά επειδή δεν του δόθηκε αξίωμα στο κόμμα είπε ότι «Δε μου είπε κανένας γιατί με κόβει. Απλά θέλω να σας πω ότι ένα μήνα πριν την προκήρυξη των προηγούμενων εκλογών βρισκόμασταν μαζί, βλέπαμε τα άτομα μαζί, τον έφερνα σε επαφή με κόσμο μέχρι και το κτίριο. Εγώ τον έφερα τον ιδιοκτήτη το ενοικίασε το κτίριο. Θέλω να πω ότι είμαστε σε πλήρη επαφή. Μετά μαζευτήκαν γύρω του διάφορα άτομα, ένα μήνα πριν την ανακοίνωση για το κόμμα σταμάτησε η επικοινωνία».

Για το τι είδε στο πάνελ είπε ότι «Είδα διάφορα αυτά που είπα, ότι υπήρχαν άτομα που όχι στο Πάνελ αλλά μερικοί, από αυτούς, είχαν κάνει και ποινικά αδικήματα, που θα μπορούσαν να ήταν φυλακή».

Πρόσθεσε ότι μίλησε με τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη «Ναι, μάλιστα. Τα υποδείκνυα αυτά που έβλεπα εγώ αυτόν τον καιρό αλλά, δεν έβλεπα αποτελέσματα.

Τόνισε ότι δεν έχει θέμα με τον κ. Μιχαηλίδη «Όχι, όχι, δεν υπάρχει. Το μοναδικό αγκαθί είναι τα άτομα που έχουν μπει στο ΆΛΜΑ. Δε μπορεί να ανοίγεις τη πόρτα σε οποιονδήποτε και μάλιστα το βάλεις σε θέση σου».

Καταλήγοντας ο κ. Χασαπόπουλος μίλησε για την ενδεχόμενη υποψηφιότητα Είρήνης Χαραλαμπίδου στο Άλμα «Μέχρι σήμεα είναι υποψήφια. Τώρα δεν ξέρω αν αλλάξουν τα πράγματα μετά, αλλά το υπογράφω αυτό, το δηλώνω. Ότι υπάρχει συμφωνία και θα κατέβει και θα είναι στο ψηφοδέλτιο του Άλματος. Τώρα γιατί δεν το λέει η Ειρήνη και γιατί δεν το λέει ο Οδυσσέας, εγώ έχω την εξήγηση. Ας καταλάβει και ο καθένας και σας βγάλει τα συμπεράσματα του».