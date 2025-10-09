Σοβαρές καταγγελίες διατύπωσε ο διαχειριστής της σελίδας «Καταπολέμηση Διαφθοράς» στο Facebook, Ανδρέας Χασαπόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή ALPHA Ενημέρωση. Ο κ. Χασαπόπουλος αναφέρθηκε εκτενώς στον πρώην Γενικό Ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη, στους συνεργάτες του, καθώς και στο νέο πολιτικό του κίνημα «ΆΛΜΑ.





Σύμφωνα με τον ίδιο, στο κίνημα συμμετέχουν «διεφθαρμένα άτομα που θα έπρεπε να βρίσκονται στη φυλακή», ενώ, όπως ισχυρίστηκε, συνεργάτης του κ. Μιχαηλίδη έχει κατηγορηθεί για διασπάθιση δημόσιου χρήματος και για παράνομες προμήθειες από προμηθευτές.

Ο κ. Χασαπόπουλος εξήγησε ότι η σελίδα «Καταπολέμηση Διαφθοράς» δημιουργήθηκε τον Αύγουστο του 2018 με σκοπό να στηρίξει τον τότε Γενικό Ελεγκτή, τον οποίο – όπως είπε – «είχε εγκαταλείψει η Κυβέρνηση Αναστασιάδη».

Αναφερόμενος στο «ΆΛΜΑ», ανέφερε πως συμμετείχε ενεργά στη δημιουργία του κινήματος, ωστόσο «παραγκωνίστηκε» λίγο πριν την επίσημη εξαγγελία. «Ένα μήνα πριν την παρουσίαση, μπήκαν άτομα που είδαν φως και μπήκαν», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως δεν προσκλήθηκε καν στην εκδήλωση και ενημερώθηκε από τα ΜΜΕ.

Ο κ. Χασαπόπουλος υποστήριξε ακόμη πως τέσσερα πρόσωπα που εμφανίστηκαν στο πάνελ της εξαγγελίας του κόμματος “θα έπρεπε να είναι στη φυλακή”, σημειώνοντας ότι «ο ίδιος ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης γνώριζε τις υποθέσεις τους».



Παράλληλα, επέκρινε το κριτήριο ηλικίας (μέχρι 70 ετών) που προστέθηκε για την επιλογή υποψηφίων βουλευτών, κάνοντας λόγο για «ηλικιακό ρατσισμό» που τέθηκε για να αποκλειστεί ο ίδιος. Εξέφρασε επίσης τη δυσαρέσκειά του για τον αποκλεισμό των επαρχιακών στελεχών, την ώρα που «ο αναπληρωτής πρόεδρος θα μπορεί να είναι υποψήφιος βουλευτής».

Σχολιάζοντας τέλος τη σύνθεση του κινήματος, ανέφερε πως ο κ. Μιχαηλίδης «μαζεύει βουλευτές που τους έκλεισαν την πόρτα τα κόμματά τους», κάνοντας συγκεκριμένη αναφορά στην Ειρήνη Χαραλαμπίδου και τον Κώστα Κώστα του ΑΚΕΛ. «Είμαι βέβαιος ότι η κ. Χαραλαμπίδου θα είναι στο ψηφοδέλτιο του ΆΛΜΑ», σημείωσε.

Καταλήγοντας, ο κ. Χασαπόπουλος δήλωσε ότι διέκοψε κάθε σχέση με το κίνημα, καθώς – όπως είπε – «σε αυτό συμμετέχουν άτομα που αναφέρονται στις ίδιες τις εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για φαινόμενα διαφθοράς».