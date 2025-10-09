Επιστολή μέσω δικηγόρου απέστειλε ο Κωνσταντίνος Χριστοφίδης στον Ανδρέα Χασαπόπουλο, καλώντας τον να ανακαλέσει τις «ψευδείς, συκοφαντικές και δυσφημιστικές δηλώσεις».

Συγκεκριμένα, σε ανάρτηση αναφέρει ότι «ο κ. Ανδρέας Χασαπόπουλος παρέλαβε σήμερα επιστολή από τον δικηγόρο μου, με την οποία καλείται να ανακαλέσει, εντός προθεσμίας 24 ωρών, τις ψευδείς, συκοφαντικές και δυσφημιστικές δηλώσεις που έχει προβεί σε βάρος μου.

Με την ίδια επιστολή του ζητείται να προβεί σε δημόσια, ξεχωριστή και άνευ όρων απολογία για τις εν λόγω δηλώσεις, εντός 24 ωρών από τη λήψη ή την επίδοση της επιστολής.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, επισημαίνεται ρητά ότι θα κινηθούν άμεσα οι προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες εναντίον του, καθώς και εναντίον “όλων και καθενός των υπευθύνων”.»

