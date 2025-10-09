Τα κοινοβούλια μπορούν να διαδραματίσουν κομβικό ρόλο στο νομοθετικό πλαίσιο που θα πρέπει να διέπει ή να καθοδηγεί την τεχνολογική πρόοδο προς το δημόσιο συμφέρον, ανέφερε η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Αννίτα Δημητρίου, στον χαιρετισμό της κατά την έναρξη του Digital Agenda Cyprus Summit 2025, το οποίο πραγματοποιείται την Πέμπτη στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με την κ. Δημητρίου, βρισκόμαστε σε μια περίοδο έντονης διεθνούς αστάθειας και μεγάλων προκλήσεων.

«Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η τεχνητή νοημοσύνη και ο ψηφιακός μετασχηματισμός επαναπροσδιορίζουν ριζικά τη ζωή και την εργασία μας. Η πρόοδος αυτή είναι πολύτιμη, αλλά απαιτεί και ευθύνη να την κατανοήσουμε, να τη διαμορφώσουμε με επίκεντρο τον άνθρωπο και τα δικαιώματά του», ανέφερε ακολούθως.

Συμπλήρωσε ότι η τεχνολογία δεν πρέπει να απομακρύνει τον άνθρωπο από τον πυρήνα της κοινωνίας. «Η φαντασία, η νοημοσύνη, η ηθική κρίση δεν μπορούν και δεν πρέπει να αντικατασταθούν. Η τεχνητή νοημοσύνη ενισχύει το ταλέντο, αλλά η ανθρώπινη διάσταση και καθοδήγηση παραμένουν αναντικατάστατες», σημείωσε.

«Οι συγκρούσεις του μέλλοντος είναι βέβαιοι ότι θα είναι πλέον υβριδικές, βλέπουμε ήδη fake news, deep fakes, χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Σε αυτό το περιβάλλον έρχεται κάπου και δική μας ευθύνη και ο δικός μας ρόλος, να διαφυλάξουμε την αλήθεια, την δημοκρατία, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, να συγκρατήσουμε την ανθρώπινη ουσία μέσα σε έναν ψηφιακό κόσμο που αλλάζει με καταιγιστικούς ρυθμούς», ανέφερε στη συνέχεια η Πρόεδρος της Βουλής.

Σε αυτό το πλαίσιο, επενδύσεις στην τεχνολογία αποτελούν στρατηγικό μοχλό ανάπτυξης, με την καινοτομία να ενισχύει την παραγωγικότητα, να ανοίγει νέες αγορές και να προσφέρει ευκαιρίες για το μέλλον, προσέθεσε.

«Οφείλουμε όμως να διασφαλίσουμε ότι κανένας και καμία δεν θα μείνει πίσω. Να χτίσουμε ένα περιβάλλον που να ενθαρρύνει την δημιουργικότητα αλλά προστατεύει την κοινωνική συνοχή, μειώνοντας τις ανισότητες και αποτρέποντας τη συγκέντρωση ισχύος στους πολύ λίγους και ελεγχόμενους», συμπλήρωσε σχετικά.

Σε επίπεδο πολιτείας, η ψηφιακή διακυβέρνηση πρέπει να είναι ένα εργαλείο σύγχρονου, ταχύτερου και αποδοτικότερου κράτους, σημείωσε ακολούθως η κ. Δημητρίου.

«Και εκεί ακριβώς έχουμε και τους άλλους κινδύνους, κυβερνοεπιθέσεις, διαρροή προσωπικών δεδομένων, παραπληροφόρηση, αργή ανταπόκριση στις απαιτήσεις των πολιτών, το βλέπουμε και αυτό, όταν οφείλουμε να έχουμε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που θα διασφαλίζει ασφάλεια, διαφάνεια, ηθική χρήση της τεχνολογίας με τον άνθρωπο πρωταγωνιστή σε όλα τα στάδια», επεσήμανε σχετικά.

Αναφορικά με τον ρόλο των κοινοβουλίων ειδικότερα, είπε ότι μπορούν να διαδραματίσουν κομβικό ρόλο στο νομοθετικό πλαίσιο που θα πρέπει να διέπει ή να καθοδηγεί την τεχνολογική πρόοδο προς το δημόσιο συμφέρον.

Συμπλήρωσε ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων έχει συστήσει ομάδα εργασίας για την τεχνητή νοημοσύνη, την διοργάνωση διακοινοβουλευτικό διασκέψεων και τη συμμετοχή στις ευρωπαϊκές εξελίξεις.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το προηγούμενο χρόνο θεσπίσει το πρώτο νομοθετικό πακέτο για το AI, θα ακολουθήσουν κι άλλες βεβαίως στη συνέχεια. Είναι σημαντικό όμως ότι έχουμε το πρώτο νομοθετικό υπόβαθρο και βεβαίως έχει θέσει ίδιος προτεραιότητες στις ψηφιακές δεξιότητες, την κυβερνοασφάλεια, την τεχνητή νοημοσύνη», ανέφερε στη συνέχεια.

Συμπλήρωσε ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων, ενόψει της έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον Ιανουάριο, έχει συμπεριλάβει ήδη στις προτεραιότητές της την τεχνητή νοημοσύνη, τις προκλήσεις, τις προοπτικές της.

«Η τεχνολογική πρόοδος είναι το μέλλον μας, είναι το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας. Και δεν μπορούμε να γράψουμε το κεφάλαιο αυτό όμως χωρίς αξίες, χωρίς όραμα, χωρίς τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να υπολογίσει, να αναλύσει και να προβλέψει. Δεν μπορεί όμως να ονειρευτεί, και το όνειρο είναι δικό μας προνόμιο. Με αυτό το προνόμιο οφείλουμε να χτίσουμε ένα μέλλον αντάξιο των ανθρώπων και των αξιών μας. Πρωτοβουλίες όμως στο Digital Agenda Cyprus Summit είναι ουσιαστικές πλατφόρμες διαλόγου και γόνιμης ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών πρέπει να υποστηρίζονται και να ενισχύονται», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ