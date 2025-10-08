Η Κυπριακή Δημοκρατία επιλέγει, με πράξεις και όχι με λόγια, να είναι πηγή σταθερότητας και συνεργασίας, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη ροή της εναέριας κυκλοφορίας και τη συνέχιση των διεθνών αεροπορικών συνδέσεων, ακόμη και σε δύσκολες περιόδους, ανέφερε την Τετάρτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στον χαιρετισμό του κατά την τελετή εγκαινίων του Κέντρου Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας Λευκωσίας στην Κοκκινοτριμιθιά.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, το νέο Κέντρο Ελέγχου Πτήσεων Λευκωσίας «ενισχύει ουσιαστικά την ασφάλεια των πτήσεων, την αξιοπιστία του κράτους μας και τον περιφερειακό ρόλο της πατρίδας μας ως πυλώνα ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο».

«Την ίδια στιγμή, το παρόν έργο έχει ιδιαίτερη εθνική σημασία, έχει σημασία για την εθνική μας ταυτότητα και το μέλλον της χώρας μας. Αποτελεί ένα χειροπιαστό αποτέλεσμα μιας ολοκληρωμένης πολιτικής που στοχεύει στην αναβάθμιση των υποδομών, στην ενίσχυση της συνδεσιμότητας και στην οικοδόμηση μιας σύγχρονης, ανθεκτικής και ασφαλούς χώρας», συμπλήρωσε.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το νέο Κέντρο Ελέγχου Πτήσεων Λευκωσίας, ο «εγκέφαλος» της εναέριας κυκλοφορίας, ενισχύει, μαζί με τα διεθνή αεροδρόμια, την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα και τη συνδεσιμότητα της πατρίδας μας, συνέχισε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Προσέθεσε ότι με τη χρήση σύγχρονου εξοπλισμού, προηγμένων τεχνολογιών και άρτια καταρτισμένου προσωπικού, διασφαλίζεται ότι η διαχείριση των πτήσεων συμμορφώνεται με τα υψηλότερα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα ασφαλείας, όπως αυτά καθορίζονται από τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ταυτόχρονα, με τη λειτουργία του Κέντρου, η Κύπρος ενισχύει ενεργά τη συμμετοχή της στη διαμόρφωση του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και στην ασφάλεια εκατομμυρίων επιβατών.

«Πρόκειται για υποδομή που δεν αφορά μόνο την τεχνολογία, αλλά και την εμπιστοσύνη: εμπιστοσύνη στους θεσμούς, στην ποιότητα των υπηρεσιών και στους ανθρώπους που καθημερινά επιτελούν αυτό το πολύ κρίσιμο έργο», συμπλήρωσε σχετικά.

Το FIR Λευκωσίας καλύπτει μια ευρύτερη περιοχή στρατηγικής σημασίας στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου οι γεωπολιτικές προκλήσεις παραμένουν έντονες, ανέφερε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Υπενθύμισε ότι, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του Κυπριακού, το FIR Λευκωσίας ήταν μέρος των δύσκολων συζητήσεων, «γιατί κάποιοι επιχειρούσαν μέσα από τις διαπραγματεύσεις να εξασφαλίσουν μέρος του FIR Λευκωσίας γιατί ακριβώς είναι ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα της πατρίδας μας στην Ανατολική Μεσόγειο».

«Μέσα στο δύσκολο αυτό πλαίσιο των προκλήσεων στην περιοχή, η Κυπριακή Δημοκρατία επιλέγει, με πράξεις και όχι με λόγια, να είναι πηγή σταθερότητας και συνεργασίας, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη ροή της εναέριας κυκλοφορίας και τη συνέχιση των διεθνών αεροπορικών συνδέσεων, ακόμη και σε δύσκολες περιόδους», τόνισε στη συνέχεια.

Προσέθεσε ότι αυτό αποδείχθηκε και κατά τη διάρκεια των πρόσφατων κρίσεων στην περιοχή, όταν η Κύπρος ανέλαβε αυξημένο φορτίο πτήσεων, εξυπηρετώντας πάντοτε με ασφάλεια, δεκάδες χιλιάδες εκτρεπόμενες πτήσεις, αποδεικνύοντας τη σοβαρότητα, την ετοιμότητα και την αξιοπιστία των Υπηρεσιών της Κυπριακής Δημοκρατίας. «Αντιλαμβάνεστε τη σημασία αυτής της διάστασης σε σχέση με τη διεθνή υπόσταση της χώρας μας», σημείωσε.

Συμπλήρωσε ότι την ίδια στιγμή, οι ενέργειες αυτές δίνουν προστιθέμενη αξία όχι μόνο για την Κυπριακή Δημοκρατία αλλά για την ΕΕ και την περιοχή, ενώ αποτελεί, επίσης, ένα θετικό μήνυμα προς αυτούς που εμπιστευτήκαν τον εναέριό τους χώρο στην Κύπρο, τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας, «γιατί συνεχώς υπάρχουν αμφισβητήσεις στον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας», αποδεικνύοντας στην πράξη ότι «η Κύπρος βρίσκεται εδώ, ως ένας αξιόπιστος εταίρος στην ανάπτυξη των αερομεταφορών, ενώνοντας με τη στρατηγική της θέση, την Ανατολή με τη Δύση, και τον βορρά με τον νότο, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη ροή της κυκλοφορίας από και προς τρεις ηπείρους – την Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική - προς το ευρωπαϊκό δίκτυο».

Τόνισε ακόμη ότι την ίδια στιγμή, οι σύγχρονες υποδομές στο νέο Κέντρο Ελέγχου Πτήσεων αποτελούν μήνυμα συνέπειας και αξιοπιστίας προς όλους, «συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, η οποία συνεχίζει, δυστυχώς, να ενεργεί εκτός του πλαισίου συνεργασίας που προβλέπεται από τους διεθνείς κανονισμούς».

«Παρά τις όποιες προκλήσεις, όμως, η Κυπριακή Δημοκρατία παραμένει, και το αποδεικνύουμε στην πράξη, προσηλωμένη στην ασφάλεια της εναέριας κυκλοφορίας και καλεί συνεχώς σε συνεργασία για την καθημερινή διαχείριση των πτήσεων και την ορθολογική ανάπτυξη του δικτύου αεροδιαδρόμων στη βάση των μελετών του Διαχειριστή Δικτύου προς όφελος της περιοχής και της μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα», συμπλήρωσε επί του θέματος.

Το Κέντρο Ελέγχου Πτήσεων Λευκωσίας αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την ενίσχυση των υποδομών που προσδίδουν ουσιαστική αξία στην οικονομία του τόπου μας, συνέχισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

«Επενδύουμε σε έργα που δημιουργούν προοπτική, στηρίζουν την απασχόληση και δίνουν κίνητρα στους νέους να εξειδικευθούν σε τομείς υψηλής τεχνολογίας. Και γνωρίζω από πρώτο χέρι ότι το προσωπικό του Τμήματος εδώ είναι προσωπικό, το οποίο έχει άρτια κατάρτιση, εργάζεται με ευθύνη, επιδεικνύοντας τη μεγάλη υπευθυνότητα με την οποία πρέπει να προσεγγίζονται τέτοια θέματα», ανέφερε.

«Το Κέντρο Ελέγχου Πτήσεων Λευκωσίας είναι σύμβολο μιας Κύπρου που εξελίσσεται, που επενδύει και που αποδεικνύει ότι η πρόοδος μπορεί να επιτευχθεί με σχεδιασμό, με συνέπεια και με συλλογική προσπάθεια. Είναι απόδειξη ότι η Πολιτεία μας μπορεί όταν θέλει να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της εποχής, υλοποιώντας έργα που ενισχύουν την ασφάλεια, βελτιώνουν την καθημερινότητα και ενδυναμώνουν το διεθνές κύρος της χώρας μας. Με τη λειτουργία του Κέντρου, η πατρίδα μας κάνει ένα ακόμη βήμα προς ένα μέλλον πιο ασφαλές, πιο αξιόπιστο και πιο συνδεδεμένο με τον κόσμο. Μια Κύπρος που χαράζει το μέλλον της με αποφασιστικότητα, με ευθύνη, αλλά και με όραμα», κατέληξε

Στον δικό του χαιρετισμό, ο Υπουργός Μεταφορών, Αλέξης Βαφεάδης, έκανε λόγο για ένα «έργο εθνικής σημασίας, που σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την αεροναυτιλία και το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας.

Σύμφωνα με τον κ. Βαφεάδη, η ολοκλήρωση αυτού του έργου δεν ήταν εύκολη υπόθεση, καθώς αντιμετωπίστηκαν δυσκολίες και καθυστερήσεις που δοκίμασαν την αντοχή όλων των εμπλεκομένων.

«Με επιμονή, καλή συνεργασία και αποφασιστικότητα το ολοκληρώσαμε. Η επιτυχία αυτή ανήκει στη βούληση της Κυβέρνησης να προχωρήσει αποφασιστικά το έργο και στη συνέπεια όλων όσων εργάστηκαν με προσήλωση για την ολοκλήρωσή του», σημείωσε.

Το κέντρο αυτό αποτελεί σημαντικό βήμα εκσυγχρονισμού των υποδομών και των υπηρεσιών του Υπουργείου μας, συνέχισε ο Υπουργός, προσθέτοντας ότι πρόκειται για ένα έργο υψηλής τεχνικής πολυπλοκότητας που υλοποιήθηκε βάσει αυστηρότατων διεθνών προτύπων ασφαλείας ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή και αποτελεσματική διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας.

«Με αυτό το έργο, Κύπρος επιβεβαιώνει τη θέση της ως αξιόπιστου εταίρου που ανταποκρίνεται με υπευθυνότητα στις διεθνείς της υποχρεώσεις», υπογράμμισε.

Η δημιουργία του κέντρου εντάσσεται στη στρατηγική του Υπουργείου Μεταφορών για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και την ενίσχυση της συνδεσιμότητας της Κύπρου, ανέφερε, συμπληρώνοντας ότι μέσα από τέτοια έργα ενισχύεται η ασφάλεια των μεταφορών, αναβαθμίζεται το κύρος της χώρας και βελτιώνονται οι υπηρεσίες που λαμβάνει ο πολίτης.

«Σε μια περίοδο αυξανόμενης αεροπορικής κίνησης και διεθνών προκλήσεων, η ύπαρξη ενός σύγχρονου κέντρου ελέγχου πτήσεων αποτελεί εγγύηση για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των πτήσεων. Ταυτόχρονα, αποδεικνύει τη θέση της Κύπρου ως ενεργού μέλους της ευρωπαϊκής οικογένειας αερομεταφορών, σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Eurocontrol για την αποδοτικότερη και ασφαλέστερη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Εναέριου Δικτύου», επεσήμανε ο κ. Βαφεάδης.

