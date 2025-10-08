Ο τομέας της ασφάλειας είναι υψίστης σημασίας για τη διακυβέρνηση μας, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος το απόγευμα στα εγκαίνια του νέου Κέντρου Ελέγχου Πτήσεων Λευκωσίας, στην Κοκκινοτριμιθιά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι τελεί σήμερα τα εγκαίνια του Κέντρου διότι «ο τομέας της ασφάλειας σε όλους τους τομείς είναι υψίστης σημασίας για τη διακυβέρνηση μας και, λαμβάνοντας υπόψη ότι στη χώρα μας έχουν εμπιστευτεί ένα τεράστιο FIR, αποδεικνύουμε, όπως προκύπτει και από την κρίση στην περιοχή μας, τις δυνατότητες, τις προοπτικές, αλλά και την ευθύνη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι στη σημερινή εκδήλωση».

