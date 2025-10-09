Η εκεχειρία στη Γάζα αναμένεται να τεθεί σε ισχύ το βράδυ της Πέμπτης, αμέσως μετά την έγκριση της συμφωνίας από την κυβέρνηση του Ισραήλ, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από το γραφείο του Πρωθυπουργού Βενιαμίν Νετανιάχου.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ συνεδριάζει στις 5 το απόγευμα (τοπική ώρα), ενώ θα ακολουθήσει συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου για να επικυρώσει τη συμφωνία, η οποία προβλέπει κατάπαυση του πυρός και σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Λωρίδα της Γάζας εντός 24 ωρών.



Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Αιγύπτου, Άμπντελ Φατάχ αλ-Σίσι, ανακοίνωσε επισήμως ότι επαναβεβαιώθηκε συμφωνία εκεχειρίας η οποία θα τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα, έπειτα από πολύμηνες διαπραγματεύσεις με τη μεσολάβηση της Αιγύπτου, του Κατάρ και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι διεθνείς διαβουλεύσεις για τη “μέρα μετά”



Την ώρα που υπογράφεται η συμφωνία εκεχειρίας, διπλωμάτες από τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Ευρώπη και τον αραβικό κόσμο συγκεντρώνονται στο Παρίσι για να συζητήσουν την εφαρμογή του σχεδίου “η επόμενη μέρα” που έχει εκπονήσει ο ΟΗΕ. Το σχέδιο αυτό διαφέρει σημαντικά από εκείνο του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα.

Οι συνομιλίες στο Κάιρο εστίασαν κυρίως στην απελευθέρωση ομήρων και κρατουμένων, ενώ η παριζιάνικη διάσκεψη επικεντρώνεται σε θέματα ασφάλειας και διακυβέρνησης, όπως:

η παράδοση των όπλων από τη Χαμάς,

ο αποκλεισμός της οργάνωσης από μελλοντικές διοικήσεις,

ο ρόλος διεθνούς ειρηνευτικής δύναμης,

η επαναφορά της ανθρωπιστικής βοήθειας,

και η πολιτική ενοποίηση της Γάζας με τη Δυτική Όχθη ως βάση για ένα μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος.



Ρόλος Ευρώπης και αραβικών χωρών



Παρά τη συμφωνία για την εκεχειρία, παραμένουν βαθιές διαφωνίες ανάμεσα σε Ισραήλ και ΗΠΑ από τη μια πλευρά, και Ευρώπη και αραβικά κράτη από την άλλη. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες επιδιώκουν να μη βρεθούν στο περιθώριο των εξελίξεων, όπως συνέβη με την Ουκρανία, και να συμμετάσχουν στη δεύτερη φάση του σχεδίου, που αφορά την πολιτική και θεσμική ανασυγκρότηση της Γάζας.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται ο Τόνι Μπλερ, πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, ο οποίος θα συμμετάσχει στο “Συμβούλιο Ειρήνης” του Τραμπ — μια προσωρινή κυβέρνηση τεχνοκρατών που θα επιβλέπει την ανοικοδόμηση της περιοχής.

Οι αραβικές χώρες, από την πλευρά τους, επιμένουν ότι η διεθνής δύναμη σταθεροποίησης θα πρέπει να έχει εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και να θεωρεί τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη ως ενιαία πολιτική οντότητα.

Αγκάθια: Τα όπλα της Χαμάς και η πολιτική μετάβαση



Ένα από τα πιο δύσκολα σημεία παραμένει το χρονικό πλαίσιο και ο τρόπος παράδοσης των όπλων από τη Χαμάς, καθώς και το ποιος φορέας θα τα παραλάβει. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Χαμάς ενδέχεται να παραδώσει τα όπλα της σε μια αραβικά διοικούμενη ειρηνευτική δύναμη, αλλά όχι απευθείας στο Ισραήλ.

Παράλληλα, εξετάζεται η χορήγηση αμνηστίας σε όσους μαχητές αποκηρύξουν τη βία, καθώς και η αναθεώρηση του παλαιστινιακού συντάγματος και η διενέργεια εκλογών για μια ανανεωμένη Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία θα κληθεί να αναλάβει ρόλο στη μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας.