Στη Ντόχα του Κατάρ μεταβαίνει σήμερα η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, όπου θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης η κ. Μιχαηλίδου θα έχει διμερείς επαφές με την Υπουργό Παιδείας και Ανώτερης Εκπαίδευσης του Κατάρ, Lolwah bint Rashid bin Mohammed Al Khater, καθώς και με τον Υπουργό Αθλητισμού και Νεολαίας του Κατάρ, Hamad Bin Khalifa Bin Ahmed Al-Thani, με τον οποίο θα υπογράψει διμερές Μνημόνιο Συναντίληψης στους τομείς της Νεολαίας και του Αθλητισμού.

Συμπληρώνεται ότι η Υπουργός αναμένεται, επίσης, να πραγματοποιήσει συναντήσεις με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, πανεπιστημιακούς φορείς και αναπτυξιακούς χρηματοδοτικούς οργανισμούς του Κατάρ, με σκοπό τη διερεύνηση ευκαιριών για περαιτέρω συνεργασία στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας, της νεολαίας και του αθλητισμού.

Η κ. Μιχαηλίδου επιστρέφει στην Κύπρο στις 10 Οκτωβρίου 2025, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή : ΚΥΠΕ