Στην Υπουργική Συνάντηση για την προσιτή στέγη και τη βιωσιμότητα, που διοργανώνεται στο πλαίσιο της 86ης Συνόδου της Επιτροπής Στέγασης, Αστικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Γης της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE), θα συμμετάσχει ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσαν το Υπουργείο Εσωτερικών και η Γραμματεία της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ 2026, η Υπουργική Συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) στη Γενεύη, στις 8 Οκτωβρίου 2025, με τη συμμετοχή της Γενικής Διευθύντριας της UNECE και Υπουργών, και υψηλόβαθμων αξιωματούχων των κρατών μελών της περιφέρειας της Ευρώπης του Οργανισμού.

Επισημαίνεται ότι τις εργασίες της Υπουργικής Συνάντησης θα απασχολήσουν οι προκλήσεις και οι στρατηγικές προτεραιότητες για την οικονομική προσιτότητα και τη βιωσιμότητα της στέγασης. Οι Υπουργοί θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις πολιτικές και τις στρατηγικές δράσεις που υλοποιούνται σε εθνικό επίπεδο με στόχο τη διασφάλιση της πρόσβασης των πολιτών σε επιλογές προσιτής και βιώσιμης στέγασης. Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να συμφωνήσουν σε Δεσμεύσεις (Commitments) για την υλοποίηση δράσεων που να εξασφαλίζουν επιλογές προσιτής και βιώσιμης στέγασης.

Κατά την παρέμβασή του στη Συνάντηση, ο κ. Ιωάννου θα παρουσιάσει τους πυλώνες και τα μέτρα που εφαρμόζει η Κυπριακή Δημοκρατία στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης στεγαστικής πολιτικής της, που επικεντρώνονται στην αύξηση της προσφοράς προσιτής κατοικίας και στην ενίσχυση της πρόσβασης των πολιτών σε οικονομικά προσιτές επιλογές στέγασης. Θα αναφερθεί επίσης στην ανάγκη ενθάρρυνσης της ανάπτυξης συνεργειών ανάμεσα στον δημόσιο τομέα, τις Τοπικές Αρχές και τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να προωθηθούν οι αποτελεσματικότερες λύσεις για την αντιμετώπιση της μεγάλης πρόκλησης του στεγαστικού.

Τέλος, στο περιθώριο της συμμετοχής του στην Υπουργική Συνάντηση, ο Υπουργός θα έχει χωριστές συναντήσεις με τη Γενική Διευθύντρια της UNECE, Tatiana Molcean, και με τον Υπουργό Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Σλοβενίας, Simon Maljevac. Στις συναντήσεις θα συζητηθούν, μεταξύ άλλων, οι προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) το πρώτο εξάμηνο του 2026 για το ζήτημα της στέγασης, καθώς και οι στόχοι που προωθούνται σε επίπεδο ΕΕ μέσω του υπό διαμόρφωση Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την Οικονομικά Προσιτή Στέγη, καταλήγει η ανακοίνωση.

Διαβάστε επίσης : Μνημόνιο Συναντίληψης για ναυτιλία υπέγραψαν Κύπρος – Κατάρ

Πηγή : ΚΥΠΕ