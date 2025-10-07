Θέματα συνεργασίας, ανταλλαγής τεχνογνωσίας, εκπαίδευσης, υποδομών καθώς και πράσινης μετάβασης της ναυτιλίας, περιλαμβάνονται σε Μνημόνιο Συναντίληψης που υπέγραψαν την Τρίτη η Υφυπουργός Ναυτιλίας Μαρίνα Χατζημανώλη και ο Υπουργός Μεταφορών του Κατάρ, Σεΐχης Mohammed bin Abdulla bin Mohammed Al Thani.

Της υπογραφής του Μνημονίου Συναντίληψης προηγήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας των δυο μερών, στο περιθώριο του Διεθνούς Συνεδρίου «Ναυτιλιακή Κύπρος 2025», που συνεχίζεται για δεύτερη μέρα στη Λεμεσό.

Σε δηλώσεις της, η Μαρίνα Χατζημανώλη εξέφρασε τη χαρά της για την παρουσία του Υπουργού Μεταφορών του Κατάρ, «η οποία αποτελεί συνέχεια της επίσκεψης μου στην Ντόχα, πριν από λίγους μήνες, όπου συζητήσαμε για την υπογραφή του Μνημονίου Συναντίληψης».

Το μνημόνιο, συνέχισε, περιλαμβάνει σημαντικούς τομείς, όπως είναι η συνεργασία σε Διεθνείς Οργανισμούς, υπενθυμίζοντας ότι η Κύπρος επαναδικεκδικεί εκλογή, τον ερχόμενο Νοέμβριο, στο Συμβούλιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού.

Επιπρόσθετα, είπε η κ.Χατζημανώλη, το μνημόνιο περιλαμβάνει θέματα ανταγωνιστικότητα της ναυτιλίας, υποδεικνύοντας ότι «η Κύπρος είναι η ευρωπαϊκή χώρα που βρίσκεται ανατολικότερα στην καρδιά του Αραβικού Κόλπου και δίνουμε πάρα πολύ σημασία στη συνεργασία αυτή».

Ανέφερε, επίσης, ότι «το μνημόνιο συναντίληψης περιλαμβάνει κυρίως ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα εκπαίδευσης, σε θέματα νηολογίου, σε θέματα που αφορούν την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας, το περιβάλλον αλλά και τις υποδομές στα λιμάνια και τα logistics».

Το σημαντικότερο είναι, υπογράμμισε η Υφυπουργός Ναυτιλίας, «ότι δεν θέλουμε να είναι απλά ένα μνημόνιο που υπογράφτηκε αλλά θέλουμε να έχει ουσία και παραδοτέα», προσθέτοντας ότι κατά τη συνάντηση συμφωνήθηκε να καταβληθεί προσπάθεια «πριν την επίσημη επίσκεψη που προγραμματίζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο Κατάρ, να υπάρχουν παραδοτέα και η ναυτιλία να είναι ανάμεσα σε αυτά που θα συζητηθούν».

Διαβάστε επίσης: Πυρά ΔΗΣΥ προς ΑΚΕΛ για διαδηλώσεις: Ασέβεια προς τη πλειοψηφία της Βουλής

Πηγή: ΚΥΠΕ