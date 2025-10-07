Συνέχεια έδωσε το κόμμα του Δημοκρατικού Συναγερμού, αναφορικά με την πρόθεση του ΑΚΕΛ να καταργήσει τον νόμο για τις διαδηλώσεις.



Ακολουθεί η αυτούσια ανακοίνωση:



Η πρόθεση του ΑΚΕΛ να καταργήσει τον νόμο που ρυθμίζει τις διαδηλώσεις συνιστά ασέβεια προς τη μεγάλη πλειοψηφία της Βουλής που τον ψήφισε μόλις πριν από δύο μήνες.

Η κατάργηση του συγκεκριμένου νόμου, σε συνδυασμό με την πρόσφατη κατάργηση άλλων σχετικών άρθρων του Ποινικού Κώδικα, θα δημιουργήσει ένα επικίνδυνο νομικό κενό. Ένα κενό που θα οδηγήσει σε φαινόμενα ατιμωρησίας και αναρχίας.

Επαναλαμβάνουμε ότι στεκόμαστε σταθερά υπέρ του δικαιώματος της ειρηνικής διαμαρτυρίας, όπως εκφράστηκε και μέσα από τις πρόσφατες, αυθόρμητες κινητοποιήσεις για τις πυρκαγιές στη Λεμεσό. Την ίδια στιγμή όμως, οφείλουμε να προστατεύσουμε τα δικαιώματα όλων των πολιτών – όπως το δικαίωμα στην ασφάλεια, τη δημόσια τάξη, και την προστασία της ιδιωτικής περιουσίας.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν αντιμετωπίζει τα θέματα με δογματισμό και αγκυλώσεις όπως κάνει το ΑΚΕΛ. Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε αλλαγές και βελτιώσεις στη νομοθεσία αλλά όχι την κατάργησή της



