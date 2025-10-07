Τα αιτήματα στήριξης πέντε κοινοτήτων της επαρχίας Λευκωσίας που πλήττονται από την ξήρανση του φράγματος της Βυζακιάς συζήτησαν την Τρίτη τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας, απευθύνοντας έκκληση προς την κυβέρνηση να λάβει άμεσα μέτρα για τη διαχείριση του υδατικού προβλήματος σε ολόκληρη την Κύπρο.

Η εκ των εισηγητών του θέματος, Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Σάβια Ορφανίδου, είπε στις δηλώσεις της μετά το τέλος της συνεδρίας ότι η Δυτική Λευκωσία εκπέμπει σήμα κινδύνου για το υδατικό.

«Εκπέμπουμε SOS για τους ανθρώπους της υπαίθρου μας, για την αντιμετώπιση της αστυφιλίας, για τις καλλιέργειές μας που πεθαίνουν, για τη γεωργία μας, για την κτηνοτροφία μας. Συνεχίζουμε τις πρωτοβουλίες μας για την ανάδειξη του σοβαρού θέματος και προβλήματος έλλειψης του νερού στη Δυτική Λευκωσία», είπε.

«Ξεκινήσαμε με το φράγμα του Ξυλιάτου, δίχως να πάρουμε καμία απάντηση για το πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα», ανέφερε η κ. Ορφανίδου στη συνέχεια, προσθέτοντας ότι σήμερα η επιτροπή ασχολήθηκε με το φράγμα της Βυζακιάς, το οποίο, όπως είπε, έχει στερέψει, και θα συνεχίσει με το φράγμα της Σολέας, όπου υπάρχει ανάγκη για ολοκλήρωση της κατασκευής του αρδευτικού δικτύου και της διακλάδωσης του νερού.

«Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα ύδρευσης και άρδευσης στις κοινότητες Βυζακιάς, Νικηταρίου, Ποταμιού, Αγίου Γεωργίου και Κουτραφά. Γινόμαστε μάρτυρες αποκοπών νερό στη Βυζακιά. Αργοπεθαίνει η ύπαιθρος, οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι μας είναι στα όριά τους και χρειάζονται οικονομική στήριξη», σημείωσε η κ. Ορφανίδου.

Προσέθεσε πως υπάρχει τεράστια απώλεια νερού από τη μη συντήρηση των φραγμάτων, αλλά και από τη μη ολοκλήρωση των αρδευτικών δικτύων των φραγμάτων της περιοχής.

«Δυστυχώς δεν υπάρχει ολιστικός μακροπρόθεσμος σχεδιασμός από την κυβέρνηση για το θέμα διαχείρισης του υδατικού και των υδατικών πόρων που πρέπει να αντιμετωπίζεται ως εθνική υπόθεση. Δεν έχουμε πάρει ικανοποιητικές απαντήσεις σήμερα από την κυβέρνηση, η οποία δυστυχώς δεν μπορεί να δώσει άμεσες λύσεις στο πρόβλημα», επεσήμανε επί του θέματος.

«Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με τις υφιστάμενες διατρήσεις, πρέπει να δούμε πώς θα αξιοποιήσουμε το νερό που έρχεται από τον ποταμό Καρκώτη, πρέπει να δούμε πώς θα αξιοποιήσουμε το όλο ζήτημα με τη διακλάδωση νερού στο φράγμα Σολέας. Γι' αυτό και είμαστε εδώ από τη Βουλή για να ασκήσουμε τις πιέσεις και για ακόμη μια φορά για να εκπέμψουμε αυτό το SOS για το υδατικό πρόβλημα στην περιοχή της Δυτικής Λευκωσίας», κατέληξε.

Ο έτερος εισηγητής του θέματος, Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, είπε ότι ακόμα μία περιφέρεια είναι χωρίς νερό, προσθέτοντας ότι «το πρόβλημα της λειψυδρίας είναι τεράστιο και είναι υπαρκτό».

Υπενθύμισε ότι προηγήθηκε η συζήτηση για την περιφέρεια του Ξυλιάτου, η οποία είναι επίσης χωρίς νερό.

«Καταστρέφονται φυτείες, καταστρέφονται δέντρα τα οποία δεν μπορούν να επανέλθουν. Και όλα αυτά συμβαίνουν διότι δεν υπάρχει προγραμματισμός για να στηριχθεί ο γεωργικός τομέας με υδάτινους πόρους», ανέφερε στη συνέχεια.

«Το υδατικό πρόβλημα είναι μαζί με το Κυπριακό αυτή τη στιγμή το υπ’ αριθμόν έναν εθνικό πρόβλημα. Η ρήση “λύσαμε το υδατικό” θα μείνει στην ιστορία ως ακόμα ένα μεγάλο ανέκδοτο. Έχουμε σοβαρό πρόβλημα και δεν έχουμε λύσεις, δεν προσφέρονται λύσεις», τόνισε.

«Και για αυτό το θέμα σήμερα ακούσαμε τι έγινε στο παρελθόν αλλά για το τι θα κάνει η κυβέρνηση για αυτές τις κοινότητες δεν ακούσαμε λέξη. Λένε να διορθωθεί το δίκτυο, να μην υπάρχουν διαρροές, ποιος θα το κάνει; Οι κοινότητες. Πού θα βρουν τα χρήματα οι κοινότητες; Κανένας δεν μπορεί να απαντήσει το ερώτημα», συνέχισε ο κ. Χριστοφίδης.

«Καλούμε για ακόμη μια φορά την Υπουργό Γεωργίας, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, να αντιληφθούν την κρισιμότητα της κατάστασης, το μέγεθος του προβλήματος, και να παρέμβουν για άμεσες λύσεις, διότι αν καταστραφούν οι φυτείες θα επανέλθουν σε πολλά χρόνια, αλλά και με έναν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, διότι με δεδομένες τις καιρικές συνθήκες πλέον, με δεδομένα αυτά που μας λένε οι επιστήμονες ότι η Κύπρος είναι σε μια διαδικασία ερημοποίησης, αν δεν έχουμε αρκετό νερό με δικές μας πρωτοβουλίες και για ύδρευση και για άρδευση και ακόμα για τα δάση μας, η Κύπρος θα πάψει να είναι φιλόξενος τόπος για τους κατοίκους της», υπογράμμισε.

Ο Βουλευτής ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης, είπε ότι υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα και στις πέντε κοινότητες.

«Ενώ καταβάλλουν υπέρτατες προσπάθειες οι κοινοτάρχες, τα κοινοτικά συμβούλια, να κρατήσουν και νέους στις κοινότητες και γεωργούς, την ίδια ώρα τούς αφαιρούμε αυτό το δικαίωμα γιατί η σοβαρότατη έλλειψη νερού υποβαθμίζει και την ποιότητα ζωής και ξεραίνει και την ύπαιθρο», ανέφερε.

«Καλούμε άμεσα την Υπουργό Γεωργίας και τους τεχνοκράτες, και θα επικοινωνήσουμε και το απόγευμα ακόμα και με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, για να δοθούν άμεσες λύσεις εντός του επόμενου δεκαπενθημέρου για να μπορούν να υδρεύονται οι κοινότητες έστω σε χαμηλό επίπεδο, να μπορούν να ζουν», σημείωσε.

Ο κ. Τρυφωνίδης ζήτησε παράλληλα να διερευνηθούν και άλλοι τρόποι, όπως η άμεση ανόρυξη γεωτρήσεων από ιδιώτες χρηματοδοτούμενες από το κράτος, καθώς το κράτος έχει ένα γεωτρύπανο παγκύπρια, «για να μπορέσουμε να κρατήσουμε και τις φυτείες και το περιβάλλον σε αυτές τις κοινότητες όπου, επαναλαμβάνω, καταβάλλονται υπέρτατες προσπάθειες για να κρατήσουν και κατοίκους και νέους στην περιοχή».

Εκ μέρους των επηρεαζόμενων κοινοτήτων, η Κοινοτάρχις Βυζακιάς, Ελένη Νεοπτολέμου, είπε ότι το πρόβλημα αφορά στη στάθμη του φράγματος.

«Τα φράγματα έχουν στερέψει. Οι διατρήσεις έχουν μειωθεί στο ελάχιστο. Οι κοινότητες αντιμετωπίζουν πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα στην ύδρευση, με αποτέλεσμα να καταστρέφονται οι γεωργοί, οι κτηνοτρόφοι, οι κάτοικοι των κοινοτήτων», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η κοινότητά της είναι χωρισμένη στα δύο και γίνεται καθημερινά εκ περιτροπής αποκοπή του νερού κάθε 24 ώρες.

«Θέλουμε να μεταφέρουμε νερό από άλλα φράγματα, σε όποιο φράγμα υπάρχει νερό. Θέλουμε νέες διατρήσεις. Ζητούμε αφαλατώσεις από το κράτος, ζητούμε απεγνωσμένα από το κράτος να μας βοηθήσει. Η Δυτική Λευκωσία έχει στερεύσει, έχει αφυδατωθεί», τόνισε.

Προσέθεσε ότι έχουν γίνει διαβήματα για ένταξη των κοινοτήτων στον ΕΟΑ Λευκωσίας, μέχρι τότε όμως υπεύθυνα για την ύδρευση είναι τα κοινοτικά συμβούλια.

«Είμαστε τριάντα χρόνια πίσω από άλλες χώρες όσον αφορά το υδατικό», συμπλήρωσε, με τους συναδέλφους της να σημειώνουν ότι σε μια χώρα με 11 μήνες ήλιο και με θάλασσα να την περιβάλλει «είναι αδιανόητο να μην γίνονται αφαλατώσεις και να ενωθούν με αγωγούς όλα τα φράγματα για να λυθεί το πρόβλημα».

«Μπορεί να πάρει πέντε χρόνια, δέκα χρόνια, να ξεκινήσει από κάπου. Η ύπαιθρος πεθαίνει, θέλουμε νερό», κατέληξαν.

