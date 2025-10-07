Φώκια εμφανίστηκε στο Ζύγι και έκλεψε τα βλέμματα.

Όπως θα δείτε στο βίντεο που απέστειλε αναγνώστης του SigmaLive, μια φώκια «βολτάρει» στο λιμάνι Ζυγίου.

Δείτε το βίντεο:

Σημειώνεται ότι η μεσογειακή φώκια είναι το πιο σπάνιο είδος από τα 33 είδη φώκιας που υπάρχουν στον κόσμο. Συγκαταλέγεται στην κόκκινη λίστα του IUCN (International Union for Conservation of Nature) με τα πιο απειλούμενα είδη ως «κινδυνεύον» είδος και θεωρείται το υπ’ αριθμόν ένα απειλούμενο θαλάσσιο θηλαστικό στην Ευρώπη. Ο πληθυσμός της στη Μεσόγειο ανέρχεται γύρω στα 700 άτομα, εκ των οποίων τα μισά ζουν στη θαλάσσια περιοχή της Ελλάδας. Στην Κύπρο εκτιμάται πως υπάρχουν γύρω στα 17 – 20 άτομα.

Αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα είδη φώκιας στον κόσμο, με μέγιστο μήκος γύρω στα 2,5 μέτρα, και ζυγίζει περίπου 300 κιλά. Τα ενήλικα αρσενικά είναι κατά μέσο όρο ελαφρώς μεγαλύτερα από τα ενήλικα θηλυκά. Τα δύο φύλα παρουσιάζουν διαφορές στον χρωματισμό του τριχώματός τους: Τα αρσενικά είναι σκούρα γκρι ή μαύρα με ευδιάκριτη άσπρη κηλίδα στην κοιλιά, ενώ τα θηλυκά εμφανίζουν χρωματισμούς από καφέ-μπεζ και γκρι-ασημί με πιο ανοιχτόχρωμες κοιλιές. Το είδος μπορεί να ζήσει μέχρι τα 40 περίπου χρόνια.

