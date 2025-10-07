Το ΑΚΕΛ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι « Ο Πρόεδρος πρέπει να συγκαλέσει σύσκεψη με τα κόμματα και να ενημερώσει υπεύθυνα και ολοκληρωμένα».

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επιμένει ότι το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης θα γίνει και οι όποιες διαφορές αφορούν σε «τεχνικές λεπτομέρειες». Ωστόσο, η απάντηση της Ελληνικής Κυβέρνησης, δια στόματος του Υπουργού Ενέργειας της χώρας, παραπέμπει ρητά στις επιφυλάξεις της Κύπρου σε σχέση με τη βιωσιμότητα του έργου.

Είναι προφανές ότι το ζήτημα δεν περιορίζεται σε ρυθμιστική διαφορά, αλλά αγγίζει πιο ουσιαστικά ζητήματα τα οποία μάλιστα ο κ. Χριστοδουλίδης απέδωσε σε εκβιασμούς, χωρίς να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις.

Θα πρέπει, επιτέλους, οι ασάφειες και οι αντιφάσεις της Κυβέρνησης να τερματιστούν γιατί όσο συνεχίζεται το αλαλούμ είναι προφανές ότι επηρεάζονται δυσμενώς οι σχέσεις Κύπρου – Ελλάδας κάτι που είναι επιζήμιο και πρέπει οπωσδήποτε να αποφευχθεί. Ενόσω συνεχίζεται αυτή η κατάσταση ολοένα και περισσότερο ενισχύεται η αντίληψη ότι τελικά όχι μόνο δεν θα γίνει το έργο, αλλά οι φορολογούμενοι πολίτες θα κληθούν να πληρώσουν πολλά εκατομμύρια ευρώ.

Καλούμε τον κ. Χριστοδουλίδη να συγκαλέσει σύσκεψη με τα κοινοβουλευτικά κόμματα, ώστε να ενημερώσει επίσημα και ολοκληρωμένα για τις διεργασίες γύρω από το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης, για τις συμφωνίες που έχουν υπογραφεί, την επίσημη θέση της Κυβέρνησης ως προς τη βιωσιμότητα του έργου και εν γένει την προοπτική του.

