Σκληρή ανακοίνωση με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου - Ελλάδας εξέδωσε το πρωί της Τρίτης ο ΔΗΣΥ.

Το κόμμα της Πινδάρου κάνει λόγο για «σκηνοθετημένες παρεμβάσεις» που όπως τονίζει σε ανακοίνωση δεν έχουν θέση σε ένα τόσο σημαντικό έργο για τη χώρα μας.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Η διγλωσσία, οι αντεγκλήσεις και οι δημόσιες σκηνοθετημένες παρεμβάσεις δεν έχουν θέση σε ένα τόσο σημαντικό έργο για τη χώρα μας.

Η εδώ και καιρό αμφισημία εντός της κυβέρνησης πλήττει τις σχέσεις των δύο χωρών. Οι άρρηκτοι δεσμοί μας με την Ελλάδα είναι θεμέλιο σταθερότητας και δεν μπορεί να διασαλεύονται.

Η κυβέρνηση οφείλει να προβεί στις δέουσες ενέργειες προκειμένου να αποκατασταθεί πλήρως η εμπιστοσύνη και επιτέλους να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις της για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

