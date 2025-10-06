Συλληπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε και το Δημοκρατικό Κόμμα για τον θάνατο της Καίτης Κληρίδου.

Ακολουθεί η αυτούσια ανακοίνωση του κόμματος:

Με βαθιά θλίψη το Δημοκρατικό Κόμμα αποχαιρετά την Καίτη Κληρίδου, μια γυναίκα με έντονο αποτύπωμα στην πολιτική, στην κοινωνία και στη δημόσια ζωή του τόπου μας.



Κόρη του αείμνηστου Προέδρου της Δημοκρατίας Γλαύκου Κληρίδη, η Καίτη Κληρίδου πορεύτηκε με ήθος, αξιοπρέπεια και ανιδιοτελή προσήλωση στις αρχές της δημοκρατίας και του ανθρωπισμού. Η δράση της υπήρξε πολυδιάστατη — από τον χώρο της πολιτικής και της κοινωνικής προσφοράς, μέχρι τη διαρκή της μέριμνα για τα δικαιώματα των γυναικών, των παιδιών και των ευάλωτων ομάδων.

Αγωνίστρια της ζωής και του καθήκοντος, υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με συνέπεια, πίστη στις δημοκρατικές αξίες και βαθύ σεβασμό στον άνθρωπο. Η απώλειά της αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό, αλλά και μια παρακαταθήκη ήθους και κοινωνικής ευαισθησίας.

Το Δημοκρατικό Κόμμα εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους της.

Αιωνία της η μνήμη.





Πηγή: ΚΥΠΕ