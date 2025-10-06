Έφυγε από τη ζωή η Καίτη Κληρίδου σε ηλικία 76 ετών. Τα τελευταία χρόνια της ζωής της έδωσε με αξιοπρέπεια τη μάχη με τον καρκίνο. Απεβίωσε στο Κέντρο Αραδαφνούσα.

Την είδηση γνωστοποίησε με ανάρτηση ο Δημοκρατικός Συναγερμός. «Με βαθιά θλίψη και οδύνη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας Καίτης Κληρίδου. Από αυτή τη στιγμή μέχρι και την ώρα της κηδείας οι σημαίες του κόμματος θα κυματίζουν μεσίστιες. Όλα τα σχετικά με την κηδεία τα αναλαμβάνει ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν αργότερα».

Σύμφωνα με το βιογραφικό της η Καίτη Κληρίδου γεννήθηκε στο Λονδίνο στις 10 Μαΐου 1949 και ήταν η μοναχοκόρη του 4ου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Γλαύκου Κληρίδη.

Σπούδασε κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και ομιλούσε εκτός της ελληνικής, την αγγλική, τη γερμανική και τη γαλλική γλώσσα. Έκανε στη συνέχεια μεταπτυχιακό στις πολιτικές επιστήμες στη Νέα Υόρκη και νομικά στο Gray’s Inn

Η πολιτική της καριέρα ξεκίνησε το 1986 όταν εξελέγη δημοτικός σύμβουλος Λευκωσίας με το ΔΗΣΥ. Το 1991 εξελέγη Βουλευτής Λευκωσίας με το ΔΗΣΥ. Ήταν η τρίτη στην ιστορία του κυπριακού κοινοβουλίου εκλεγμένη Βουλευτής μετά τη Ρήνα Κατσελλή και την Κλαίρη Αγγελίδη. Επανεξελέγη Βουλευτής Λευκωσίας και το 1996. Εισήλθε επίσης στη Βουλή (παρότι δεν επανεξελέγη το 2001) στις 20 Ιουλίου 2004 ως πρώτη επιλαχούσα μετά την εκλογή του Παναγιώτη Δημητρίου ως Ευρωβουλευτή του ΔΗΣΥ. Διετέλεσε επίσης Επίτροπος Προεδρίας για Ανθρωπιστικά Θέματα επί διακυβέρνησης Νίκου Αναστασιάδη.

Η Καίτη Κληρίδου ίδρυσε και υπήρξε επικεφαλής της Γραμματείας Κοινοτικής Επαναπροσέγγισης και της Ενδυνάμωσης της Κοινωνίας των Πολιτών του ΔΗΣΥ. Ακόμη, ήταν ιδρυτικό μέλος και η πρώτη γραμματέας της γυναικείας οργάνωσης του ΔΗΣΥ (ΓΟΔΗΣΥ) και πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής και των Δικαιωμάτων της Γυναίκας του κόμματος. Επιπρόσθετα, διετέλεσε μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου και του Πολιτικού Γραφείου του κόμματος, καθώς και αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ.