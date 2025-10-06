Σε έντονο ύφος απάντησε ο επικεφαλής του Κινήματος Άλμα, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, στις πρόσφατες δηλώσεις του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη, σχετικά με το έργο στο Βασιλικό. Μιλώντας στην εκπομπή Πρωτοσέλιδο, ο κ. Μιχαηλίδης χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς του τέως Προέδρου «αποκύημα φαντασίας», υπογραμμίζοντας πως «θέλω να πιστεύω ότι απλώς δεν θυμάται τα γεγονότα, θα του τα θυμίσω εγώ».

Αρχικά, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης υπενθύμισε ότι τον Νοέμβριο του 2019 «η υπηρεσία μας είχε ξεκάθαρη θέση ότι η κινεζική κοινοπραξία δεν πληρούσε καν την τεχνική βαθμολογία». Τόνισε ότι «όταν δεν περνάς την τεχνική βαθμολογία, σημαίνει ότι δεν μπορείς να κάνεις το έργο», κατηγορώντας τη ΔΕΦΑ πως «έκανε μαγειρέματα αριθμητικά».

Αναφορικά με τα περί 25 εκατομμυρίων, σημείωσε ότι «αυτά που λέει ο Αναστασιάδης με τα 25 εκατομμύρια είναι ψέματα. Ποτέ δεν είπαμε “ακυρώστε το έργο”. Αυτό είναι ανοησία. Εμείς είπαμε ότι ο εργολάβος φέρει το ρίσκο για την αύξηση των τιμών, δεν δικαιολογείται να το πληρώσει το κράτος». Ο ίδιος αποκάλυψε πως σε συνάντηση στο Προεδρικό ο τέως Πρόεδρος του ανέφερε ότι «ήρθε και με βρήκε ο Κινέζος πρέσβης και μου είπε ότι αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικό, καταλαβαίνετε, η Κίνα είναι μεγάλη χώρα», απαντώντας ο ίδιος ότι «αν συμφωνείτε ότι το claim δεν δικαιολογείται, ενημερώστε τους ότι οφείλουν να υλοποιήσουν το έργο και αν θεωρούν ότι αδικούνται, να πάνε στη διαιτησία».

Ο κ. Μιχαηλίδης υποστήριξε ότι η Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων ενέκρινε τα 25 εκατομμύρια τρεις μήνες μετά τη σύσκεψη στο Προεδρικό, τον Μάιο του 2022, και «η θέση της υπηρεσίας μας, καταγεγραμμένη στα πρακτικά, ήταν ξεκάθαρη: διαφωνούμε με τη χορήγηση των 25 εκατομμυρίων».

Όπως είπε, «η εταιρεία είχε σοβαρές τεχνικές αδυναμίες, το έργο δεν προχωρούσε και υπήρχαν συνεχείς καθυστερήσεις». Η Ελεγκτική Υπηρεσία, σύμφωνα με τον ίδιο, προχώρησε σε ειδική έκθεση τον Ιανουάριο του 2024, ενημερώνοντας την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία «επικοινώνησε μαζί μας και ξεκίνησε δική της έρευνα».

Αναφερόμενος στις κατηγορίες ότι αποτελούσε εμπόδιο σε έργα υποδομής, ο κ. Μιχαηλίδης θύμισε ότι η θέση της υπηρεσίας του, σε αντίθεση με την προκάτοχό του Χρυστάλλα Γιωρκάτζη, ήταν υπέρ της υλοποίησης του δρόμου Πάφου–Πόλης. Όπως σημείωσε, «το έργο να γίνει, όμως τα χαρακτηριστικά του δεν θα έπρεπε να είναι χαρακτηριστικά αυτοκινητόδρομου, γιατί δεν ήταν σύμφωνα με τον κυκλοφοριακό φόρτο. Θα έπρεπε να είναι ένας δρόμος ταχείας κυκλοφορίας. Ένας αυτοκινητόδρομος με δύο λωρίδες είναι σκοτώστρα, δεν υπάρχει παγκόσμιο πρότυπο τέτοιο».

Για το θέμα της αγοράς του κτηρίου “Μετροπόλιταν” στη Λευκωσία, ο πρώην Γενικός Ελεγκτής επανέλαβε ότι «είχαμε φέρει έντονες ενστάσεις για την αγορά ενός κτηρίου που αγόρασαν περίπου 7 εκατομμύρια πάνω από την τιμή που έλεγε το Κτηματολόγιο. Από ποιον το αγόρασαν; Από τον εθνικό εργολάβο Σιαφίτ. Εξακολουθώ να επιμένω ότι ήταν ένα τεράστιο σκάνδαλο που ξελάσπωσε μια εταιρεία με απόφαση της κυβέρνησης και της πλειοψηφίας της Βουλής».

Ο κ. Μιχαηλίδης αναφέρθηκε και στη συμφωνία επέκτασης των αεροδρομίων, κατηγορώντας την κυβέρνηση Αναστασιάδη ότι «έβαζε στην τσέπη της εταιρείας Hermes απευθείας ανάθεση σύμβασης 1,5 δισεκατομμυρίου». Αντίθετα, όπως είπε, η κυβέρνηση του Νίκου Χριστοδουλίδη «επέκτεινε τη σύμβαση μόνο κατά 1,5 χρόνο με πολύ καλύτερους όρους».