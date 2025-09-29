Πολύ σοβαρές είναι οι αναφορές που έκανε στο Μεσημέρι και Κάτι ο Επικεφαλής του Κινήματος ΑΛΜΑ, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, σχετικά με όσα συμβαίνουν στην υπόθεση του τερματικού στο Βασιλικό και για τα 67 εκατομμύρια.

Όπως ανέφερε, υπάρχουν δύο διακριτές περίοδοι: «Η περίοδος μέχρι την 1η Μαρτίου 2023, οπότε άλλαξε η Κυβέρνηση, και η περίοδος μετά».

Συμπλήρωσε ότι οι ευθύνες της κυβέρνησης Αναστασιάδη είναι ασήκωτες. «Τον Νοέμβριο του 2022 ήμουν παρών σε σύσκεψη του Νίκου Αναστασιάδη με τον Χάρη Γεωργιάδη, τον Γιώργο Λακκοτρύπη, τους νομικούς συμβούλους της ΔΕΦΑ, μεταξύ των οποίων και ο Γιώργος Παμπορίδης, όπου επέμεναν ότι η σύμβαση ήταν νόμιμη και έπρεπε να κατακυρωθεί».

Πρόσθεσε ότι ο ίδιος, μαζί με τη Γενική Λογίστρια, τους τόνιζαν πως όσα έκαναν δεν ήταν συμβατά με το ευρωπαϊκό δίκαιο περί δημοσίων συμβάσεων και ότι δεν έπρεπε να υπογραφεί η σύμβαση, διότι θα χάνονταν τα 101 εκατομμύρια ευρώ. «Αυτοί μας έλεγαν ότι πρέπει να υπογράψουμε άμεσα, γιατί διαφορετικά δεν θα υπήρχε περιθώριο για να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση από τον ΣΥΜΕΑ».

Συμπλήρωσε ότι τους απάντησαν: «Ακόμα κι αν υπογράψετε, τα χρήματα θα χαθούν, γιατί προχωράτε σε χονδροειδείς παραβιάσεις της νομοθεσίας». Εκείνη τη στιγμή, ο Χάρης Γεωργιάδης είπε πως «και να χάναμε αυτά τα 101 εκατομμύρια, εγώ θα υποστήριζα να γίνει το έργο».

Υπογράμμισε ότι ο Νίκος Αναστασιάδης απάντησε «Το παίρνω πάνω μου».

Ανέφερε ακόμη ότι σε άλλη σύσκεψη, το 2022, στην οποία ήταν παρούσα η τότε Υπουργός Ενέργειας Νατάσα Πηλείδου, ο τότε Πρόεδρος της ΔΕΦΑ, η Νομική Υπηρεσία, η Γενική Λογίστρια και ο Γιώργος Παμπορίδης, τους τόνισαν ότι τα 25 εκατομμύρια δεν έπρεπε να δοθούν. Παρ’ όλα αυτά, οι υπόλοιποι επέμεναν ότι θα δίνονταν.

Επεσήμανε ότι πολλοί ζητούν από τον Γενικό Εισαγγελέα να παρέμβει, σημειώνοντας ωστόσο ότι και ο ίδιος ήταν μέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. «Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η ΔΕΦΑ υπέγραψε διμερή συμφωνία με την CPP και όχι με την κοινοπραξία. Εμείς τους είπαμε ότι αυτό που έκαναν ήταν παντελώς παράνομο».

Ο κ. Μιχαηλίδης τόνισε ότι η νέα κυβέρνηση παρέλαβε ένα προβληματικό έργο. «Για 15-16 μήνες ανέχτηκαν την κινεζική κοινοπραξία». Σημείωσε ότι υπήρξε κακός χειρισμός και από την παρούσα κυβέρνηση. «Δεν μπορούν καν να μας δώσουν χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου».

