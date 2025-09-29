Σαφές στίγμα για το νέο πολιτικό του εγχείρημα έδωσε ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι» του Σίγμα. Όπως τόνισε, ο στόχος είναι ένα «ανανεωτικό ψηφοδέλτιο» με φρεσκάδα και κυρίως νέα πρόσωπα, υπογραμμίζοντας ότι «το Άλμα δεν θα γίνει καταφύγιο για όποιον αναζητά όχημα εκλογής».

Ο κ. Μιχαηλίδης ανέφερε ότι βρίσκονται σε επαφή με αρκετά άτομα και πως ήδη έχουν γίνει προχωρημένες συζητήσεις, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν επίσημες κομματικές αποφάσεις. Η διαδικασία, είπε, θα παραμείνει ανοικτή «σε όποιον κινείται εντός του δημοκρατικού τόξου και εστερνίζεται τις αρχές μας», με την προϋπόθεση εγγραφής στο κόμμα. Εξήγησε ότι το ψηφοδέλτιο θα απαρτίζεται από εννέα υποψηφίους και ότι έχει τεθεί «αυστηρό φιλτράρισμα» για την επιλογή τους. «Έχουμε ήδη κλείσει πόρτες σε πρόσωπα των οποίων το προφίλ δεν συνάδει με τις αρχές μας», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «δεν μας ενδιαφέρει η παλιά νοοτροπία ρουσφετιού και πελατειακών σχέσεων».

Αναφερόμενος σε ονόματα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, επανέλαβε ότι θα ήταν «ευτυχής» αν η Ειρήνη Χαραλαμπίδου επέλεγε να ενταχθεί στο ψηφοδέλτιο, διευκρινίζοντας πως η απόφαση ανήκει αποκλειστικά στην ίδια και ότι, σε περίπτωση που το αποφασίσει, θα πρέπει να εγγραφεί ως μέλος του κόμματος. Για τον βουλευτή του ΑΚΕΛ Κώστα Κώστα, είπε ότι τον εκτιμά ιδιαίτερα, αλλά εκείνος έχει καταστήσει σαφές πως παραμένει στο κόμμα του. Τόνισε επίσης ότι οι ανακοινώσεις υποψηφίων θα γίνονται σταδιακά, μόλις «κλειδώνουν» από την εκτελεστική γραμματεία, ώστε να έχουν χρόνο να δραστηριοποιηθούν προεκλογικά.

Στο Κυπριακό, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης υπογράμμισε ότι «ο ελέφαντας στο δωμάτιο» είναι η επεκτατική πολιτική της Τουρκίας και η εμμονή της σε λύση δύο κρατών, όπως εκφράστηκε «απροκάλυπτα» από την Άγκυρα και τον Ερσίν Τατάρ. Άσκησε κριτική στην «κανονικοποίηση» αυτής της θέσης σε προηγούμενες πολυμερείς, λέγοντας ότι η Λευκωσία οφείλει να αναδείξει διεθνώς την ευθύνη της Τουρκίας. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι το κίνημά του δεν εγκαταλείπει το πλαίσιο της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, αλλά με αυστηρές προϋποθέσεις: πλήρη συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και απομάκρυνση της Τουρκικής επιρροής στη μεταλύση. «Το κοινοτικό κεκτημένο θα υπερισχύει όπου υπάρχει σύγκρουση με πρόνοιες της ΔΔΟ», τόνισε.

Για το τερματικό φυσικού αερίου στο Βασιλικό, ο κ. Μιχαηλίδης επανέλαβε σοβαρές πολιτικές αιτιάσεις για αποφάσεις που ελήφθησαν επί διακυβέρνησης Αναστασιάδη —με αναφορές στην κατακύρωση της σύμβασης παρά προειδοποιήσεις θεσμών— καθώς και για χειρισμούς της νυν κυβέρνησης μετά τον τερματισμό της σύμβασης με την κοινοπραξία. Έκανε λόγο για «τεράστιες καθυστερήσεις» και «κακούς χειρισμούς», αναφέροντας ότι, εάν η ΑΗΚ χρησιμοποιούσε φυσικό αέριο αντί μαζούτ, «ο λογαριασμός ρεύματος θα μπορούσε να είναι έως και 22% χαμηλότερος», κάτι που, όπως είπε, επιβαρύνει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι καταγγελίες και εκτιμήσεις αποδίδονται στον ίδιο και χρήζουν θεσμικής διερεύνησης.

Κλείνοντας, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης διαμήνυσε ότι το νέο κόμμα επιδιώκει «να αλλάξει τη χώρα» με πρόσωπα που φέρνουν «φρέσκο αέρα και νέα προσέγγιση», επιμένοντας στη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την αποκοπή από παλιές πρακτικές. «Το Άλμα είναι η φωνή των πολιτών για να αλλάξει η χώρα», είπε χαρακτηριστικά.



