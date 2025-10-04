Οι διμερείς σχέσεις Κύπρου - Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ), η επικείμενη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, και οι περιφερειακές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ήταν μεταξύ των θεμάτων που συζήτησε, το Σάββατο, ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, στο Άμπου Ντάμπι με την Υφυπουργό Εξωτερικών αρμόδια για θέματα Ευρώπης των ΗΑΕ, Λάνα Νουσαϊμπέχ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Υπουργός έγραψε: «Χάρηκα πολύ που συναντήθηκα με την Υφυπουργό για θέματα Ευρώπης των ΗΑΕ, Λάνα Νουσαϊμπέχ».

Ο κ. Κόμπος επεσήμανε ότι στην ατζέντα τους ήταν οι στρατηγικές διμερείς σχέσεις Κύπρου - ΗΑΕ, οι σχέσεις ΕΕ-ΗΑΕ, η επικείμενη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, οι περιφερειακές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς και η συνεργασία Κύπρου-ΗΑΕ στο θαλάσσιο διάδρομο «Αμάλθεια», για διευκόλυνση της αποτελεσματικής παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα.

Πηγή: ΚΥΠΕ