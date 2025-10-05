Τα τελευταία δεδομένα γύρω από την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου εξετάστηκαν στην έκτακτη σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής (5/10) στο Μέγαρο Μαξίμου μετά και την ανακοίνωση-διάψευση του ΑΔΜΗΕ σε δημοσίευμα γύρω από τις οικονομικές απαιτήσεις.

Σύμφωνα με την άτυπη ενημέρωση, ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε από την ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την διοίκηση του ΑΔΜΗΕ και σύντομα θα υπάρξουν σχετικές τοποθετήσεις της ελληνικής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, στη σύσκεψη έγινε επεξεργασία των οικονομικών συνθηκών, αλλά και των χρονοδιαγραμμάτων, με το συμπέρασμα ότι εξακολουθεί να υφίσταται η «κοινή γραμμή» για την ηλεκτρική διασύνδεση των δύο χωρών, όπως ακριβώς συμφωνήθηκε και ανακοινώθηκε μετά τη συνάντηση μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Χριστοδουλίδη στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Η σύσκεψη ακολούθησε της ανακοίνωσης του ΑΔΜΗΕ, με την οποία διέψευσε δημοσίευμα που ανέφερε ότι ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας διεκδίκησε 251 εκατ. ευρώ από την Κύπρο για το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Από τον ΑΔΜΗΕ αυτό που ανέφεραν στην ανακοίνωση - διάψευση του κυπριακού δημοσιεύματος ήταν ότι «δεν αλλάζει τίποτα ως προς τη διεκδίκηση της 1ης δόσης για το 2025».

Σημειώνεται πως το δημοσίευμα της εφημερίδας «Φιλελεύθερος», έκανε λόγο για ένσταση που κατέθεσε ο ΑΔΜΗΕ στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ).

Η ανακοίνωση - διάψευση του ΑΔΜΗΕ

«Ο ΑΔΜΗΕ διαψεύδει κατηγορηματικά πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο δημοσίευμα της κυπριακής ιστοσελίδας philenews με τίτλο «Αποκαλυπτικό: Κήρυξε πόλεμο ο ΑΔΜΗΕ για το καλώδιο – Επιστολή βόμβα στη ΡΑΕΚ – Ετοιμάζεται για προσφυγή στη δικαιοσύνη», σχετικά με διεκδικήσεις του για το ύψος της προβλεπόμενης αποζημίωσης από την ΡΑΕΚ, όσον αφορά το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.

Ο ΑΔΜΗΕ αναγνωρίζει και διεκδικεί τη συμφωνημένη πρώτη δόση των 25 εκατ. ευρώ για το 2025, και τίποτα περισσότερο όσον αφορά τις επενδυτικές δαπάνες του έργου (capex), και διαψεύδει την αυθαίρετη και αδιασταύρωτη πληροφορία του δημοσιεύματος περί άμεσης διεκδίκησης των 251 εκατ. ευρώ, το οποίο αποτελεί μέρος των 1,9 δισ. Euro, του έργου, και το οποίο θα ανακτηθεί στο βάθος χρόνου των 35 ετών απόσβεσης που έχει προσδιοριστεί ρυθμιστικά.

Ο λόγος που ο ΑΔΜΗΕ με βάση το προβλεπόμενο συμβατικό δικαίωμά του αιτήθηκε αναθεώρηση της απόφασης της ΡΑΕΚ της 31ης Ιουλίου 2025, είναι ότι η ΡΑΕΚ με αυτή την απόφαση δεν αναγνώρισε τα έξοδα που έχει κάνει ο Διαχειριστής έως σήμερα, παρά τα στοιχεία που έχει λάβει και παρά το γεγονός ότι η Ελληνική Ρυθμιστική Αρχή τα αναγνωρίζει.

Συγκεκριμένα η ΡΑΕΚ αναγνώρισε μόνο ποσό ύψους 82 εκατ. ευρώ, έναντι περίπου 251 εκατ. ευρώ, τα οποία αποτελούν βεβαιωμένες έως σήμερα επενδυτικές δαπάνες.

Ο ΑΔΜΗΕ αναγνωρίζει το προς ανάκτηση ποσό των 25 εκατ ευρώ για το 2025 ως έναντι του πραγματικού εσόδου του έργου, το οποίο ρυθμιστικά θα πρέπει να υπολογιστεί στη βάση του συνόλου των επενδυτικών δαπανών, όπως πράττει η ΡΑΑΕΥ, διεκδικεί για τον λόγο αυτόν την αναγνώριση από τη ΡΑΕΚ του συνόλου των πραγματικών δαπανών του έως σήμερα. Με την ένσταση προσκομίζονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη».