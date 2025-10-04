Η διακήρυξη που υιοθετήθηκε στην Κοπεγχάγη σε επίπεδο αρχηγών ευρωπαϊκών κρατών, περιλαμβανομένης της Κύπρου, για την παράνομη μετανάστευση είναι μια επαναβεβαίωση των στόχων που προωθεί η ΕΕ, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας δρ Νικόλας Ιωαννίδης, σημειώνοντας ότι αφορά ζητήματα τα οποία η Κυπριακή Δημοκρατία ήδη προωθεί.

Ερωτηθείς από το ΚΥΠΕ σχετικά με την υιοθέτηση από 17 ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, μια σειράς μέτρων για την αντιμετώπιση των «προκλήσεων της παράνομης μετανάστευσης» κατά τη διάρκεια της Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Κοπεγχάγη, ο κ. Ιωαννίδης σημείωσε ότι είναι μια διακήρυξη, η οποία επαναβεβαιώνει τους στόχους των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην μετανάστευση.

«Είναι θέματα τα οποία ήδη προωθούνται και θα συνεχίσουν να προωθούνται από τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή», ανέφερε ο Υφυπουργός, σημειώνοντας ότι για την Κύπρο «είναι προτεραιότητες».

«Ήδη εργαζόμαστε σε αρκετά από αυτά», είπε, κάνοντας αναφορά στη μείωση των ροών στην Κύπρο, ενώ παράλληλα, όπως σημείωσε, η χώρα σημειώνει «ρεκόρ» στις επιστροφές. «Είναι πράγματα τα οποία, και για εμάς είναι προτεραιότητα και στα οποία δίνουμε έμφαση», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι σε κοινή ανακοίνωση οι ηγέτες Ανδόρρας, Αυστρίας, Βελγίου, Βουλγαρίας, Κύπρου, Τσεχίας, Δανίας, Γερμανίας, Ελλάδας, Ιταλίας, Μάλτας, Ολλανδίας, Πολωνίας, Πορτογαλίας, Ρουμανίας, Σουηδίας και Ηνωμένου Βασιλείου, υιοθέτησαν από κοινού, παρουσία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και της Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, καθόρισαν μια σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση των «πολύπλοκων προκλήσεων της παράνομης μετανάστευσης» κατά τη διάρκεια της Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Κοπεγχάγη.

Οι 17 ευρωπαϊκές χώρες συμφώνησαν να ενισχύσουν την καταπολέμηση των διακινητών με συντονισμένες επιχειρήσεις και κυρώσεις, να βελτιώσουν τα συστήματα ασύλου και επιστροφών και να συνεργαστούν με τρίτες χώρες για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης από την αρχή. Παράλληλα, δεσμεύτηκαν για καινοτόμες λύσεις, όπως νέα νομικά πλαίσια και πιλοτικά προγράμματα, με στόχο την αποδυνάμωση των εγκληματικών δικτύων και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των συνόρων, μεταξύ άλλων.

