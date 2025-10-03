Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, φέρεται να αναλαμβάνει πρωτοβουλία για την επίλυση του ζητήματος της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής, με την επιστροφή του από την Κοπεγχάγη.

Ο ΓΔ της ΟΕΒ, Μιχάλης Αντωνίου, επιβεβαίωσε στο ΚΥΠΕ ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μίλησε με τους Προέδρους ΟΕΒ και ΚΕΒΕ και τους ανέφερε ότι με την επιστροφή του από τη Δανία "θα χειριστεί ο ίδιος το θέμα" και ότι θα επικοινωνήσει εντός του Σαββατοκύριακου με τους κοινωνικούς εταίρους για τα επόμενα βήματα.

Από την πλευρά των συντεχνιών δεν φαίνεται να υπάρχει αντίστοιχη ενημέρωση, αφού, όπως είπε στο ΚΥΠΕ, η ΓΓ της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους, έμαθαν για τη σχετική πρωτοβουλία του Προέδρου από την κοινή ανακοίνωση δύο εργοδοτικών οργανώσεων, η οποία ανέφερε ότι "ενόψει διεργασιών που ενεργοποιήθηκαν από τον Εξοχότατο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ΟΕΒ και ΚΕΒΕ δεν θα προβούν επί του παρόντος σε περαιτέρω ανακοινώσεις, δηλώσεις ή/και δημόσιες τοποθετήσεις".

Πληροφορίες του ΚΥΠΕ αναφέρουν ότι ο Πρόεδρος έχει προγραμματισμένη σύσκεψη στις αρχές της επόμενης εβδομάδας με τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Εργασίας.

