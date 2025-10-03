Σε υπόθεση εκβιασμού με φόντο το οργανωμένο έγκλημα φαίνεται να οδηγεί η απόπειρα φόνου 42χρονου Ουκρανού σε πολυτελές ξενοδοχείο της Λεμεσού. Η Αστυνομία ξετυλίγει το κουβάρι μιας σπείρας που ζητούσε «προστασία» με αντάλλαγμα εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.

Το παζλ της απόπειρας φόνου σε βάρος 42χρονου Ουκρανού, που διαπράχθηκε σε πολυτελές ξενοδοχείο της Λεμεσού, λύνεται μέρα με τη μέρα από το ΤΑΕ. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες και τα στοιχεία που διαθέτει η Αστυνομία, στο πλαίσιο της υπόθεσης καταγράφονται απειλές θανάτου, εκβιασμοί και απαίτηση χιλιάδων ευρώ ως αντάλλαγμα για προστασία.

Ο ύποπτος, που συνελήφθη χθες, οδηγήθηκε ενώπιον δικαστηρίου. Ο ανακριτής ανέφερε ότι ο συνέταιρος του θύματος κατέθεσε πως πριν από έξι μήνες δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο άνδρα, ο οποίος μιλούσε ρωσικά με γεωργιανή προφορά, και απαίτησε χρήματα από τα κέρδη των εταιρειών τους.

Το ίδιο επαναλήφθηκε πριν από λίγες μέρες, με απαίτηση για μισό εκατομμύριο ευρώ.

Στις 29 Οκτωβρίου, ο μάρτυρας δέχθηκε νέο τηλεφώνημα από τον ύποπτο, ο οποίος ζητούσε συνάντηση. Ο ύποπτος θα μετέβαινε στη συνάντηση με δεύτερο πρόσωπο, μέλος εγκληματικής οργάνωσης. Αρχικά ο μάρτυρας αρνήθηκε, αλλά άλλαξε γνώμη μετά από νέο τηλεφώνημα από άγνωστο άνδρα, ο οποίος τον απείλησε ότι θα σκοτώσει την οικογένειά του αν δεν παραστεί.

Η συνάντηση ορίστηκε την ημέρα που διαπράχθηκε η απόπειρα. Ο μάρτυρας μετέβη μαζί με το θύμα – συνέταιρό του – και ομάδα φίλων τους για λόγους ασφαλείας. Στην καφετέρια του ξενοδοχείου, όπου έγινε η συνάντηση, ο καταζητούμενος φέρεται να απείλησε τον μάρτυρα ότι θα σκότωνε την οικογένειά του, αν δεν του καταβαλλόταν το ποσό των 500.000 ευρώ.

Η ένταση γενικεύτηκε όταν αποχώρησαν από την καφετέρια, με τον καταζητούμενο να συνεχίζει τις απειλές και να γρονθοκοπεί φίλο του θύματος που επιχείρησε να επέμβει. Η απόπειρα φόνου διαπράχθηκε όταν το θύμα επιχείρησε να κινηθεί προς τον ύποπτο, ο οποίος τράβηξε πιστόλι από τσαντάκι που κρατούσε και τον πυροβόλησε.

Την 1η Οκτωβρίου, λήφθηκε κατάθεση κατά την οποία αναφέρθηκε ότι ο συνέταιρος του θύματος δεχόταν απειλές από τον ύποπτο για καταβολή ποσού 300.000 ευρώ ως «προστασία» της εταιρείας τους.

Το δικαστήριο διέταξε την κράτηση του ύποπτου για οκτώ ημέρες. Οι έρευνες συνεχίζονται με σκοπό να εντοπιστεί και ο καταζητούμενος.