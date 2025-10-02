Την προσήλωσή τους στον Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων και την απόφασή τους να αποκλείσουν την καθολική εφαρμογή της ΑΤΑ, επαναβεβαίωσαν ΚΕΒΕ και ΟΕΒ στην πρώτη κοινή συνεδρία των Εκτελεστικών Επιτροπών τους, την Πέμπτη, λέγοντας ότι παραμένουν ανοικτοί σε διάλογο για τον εκσυγχρονισμό του θεσμού.

Όπως αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση, οι Εκτελεστικές Επιτροπές της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) και του Κυπριακού Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ), συνήλθαν την Πέμπτη σε κοινή συνεδρία με σκοπό να οριστικοποιήσουν το στρατηγικό σχεδιασμό και να συντονίσουν τις ενέργειες των δύο Οργανώσεων κατά τρόπο ενιαίο σε τρία πεδία προτεραιότητας για τον επιχειρηματικό κόσμο: ΑΤΑ, Μεταρρύθμιση του Συνταξιοδοτικού Συστήματος και Φορολογική Μεταρρύθμιση.

Όπως αναφέρεται, η κοινή συνεδρία, πρώτη από ιδρύσεως των δύο Οργανώσεων, «επιβεβαιώνει την ενότητα του επιχειρηματικού κόσμου και την αποφασιστικότητα των Φορέων του να διασφαλίσουν την ανταγωνιστικότητα της πραγματικής οικονομίας και τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών σε βάθος χρόνου και ταυτόχρονα να προστατεύσουν το σύστημα τριμερούς συνεργασίας το οποίο στήριξε την πολιτική συνεννόηση και εξασφάλισε στον τόπο εργατική ειρήνη, οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία».

Μετά τη συνεδρία, που τελικά αναλώθηκε εξολοκλήρου στην ΑΤΑ, ΟΕΒ και ΚΕΒΕ αποφάσισαν να υπογραμμίσουν την προσήλωση τους στον Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων και την αποφασιστικότητά τους να προασπίσουν τα εργασιακά θέσμια, όπως εμπεδώθηκαν από τους παράγοντες της τριμερούς συνεργασίας επί εξήντα έτη. Επίσης να τονίσουν εκ νέου ότι «είναι εκτός συζήτησης η καθολική εφαρμογή της ΑΤΑ».

Παράλληλα διακηρύττουν τη γνήσια διάθεση τους για συζήτηση με σκοπό τη μετεξέλιξη και εξορθολογισμό / εκσυγχρονισμό του συστήματος αυτού που έχει καταργηθεί στην Ευρώπη, με υιοθέτηση μηχανισμού που θα λαμβάνει υπόψη την υγεία της οικονομίας, την προάσπιση της εθνικής ανταγωνιστικότητας και τη διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας χωρίς να επιβαρύνονται οι επιχειρήσεις.

Υπενθυμίζουν ότι η εργοδοτική πλευρά έχει προβεί σε μείζονα υπαναχώρηση από την πάγια της θέση για κατάργηση της ΑΤΑ, έχοντας αποδεχτεί το 2023 αύξηση του ποσοστού από το 50% στο 66,7% για μια μεταβατική περίοδο, με την δέσμευση ότι μέσα από διάλογο μέχρι το καλοκαίρι του 2025, το σύστημα θα εκσυγχρονιστεί.

Επαναλαμβάνουν τη δέσμευση τους για διαφύλαξη του υπέρτατου αγαθού της εργασιακής ειρήνης, απέχοντας από κάθε πράξη ή παράλειψη που δυνητικά δημιουργεί ένταση ή οδηγεί σε δυναμική αντιπαράθεση, αποκλείοντας για το προβλεπτό μέλλον την άσκηση συνταγματικά κατοχυρωμένων εργοδοτικών δικαιωμάτων και τείνοντας χέρι συνεργασίας στους εργαζομένους και τους Συνδικαλιστικούς εκπροσώπους τους.

«Ενόψει διεργασιών που ενεργοποιήθηκαν από τον Εξοχότατο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ΟΕΒ και ΚΕΒΕ δεν θα προβούν επί του παρόντος σε περαιτέρω ανακοινώσεις, δηλώσεις ή/και δημόσιες τοποθετήσεις», αναφέρεται.

Τέλος σημειώνεται ότι λόγω μακράς και εκτεταμένης συζήτησης για την ΑΤΑ η εξέταση των δύο άλλων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αναβάλλεται για επόμενη συνεδρία.