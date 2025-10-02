Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα και άλλοι 3 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από επίθεση σε συναγωγή στο Μάντσεστερ, κατά τη διάρκεια της εβραϊκής γιορτής του Γιομ Κιπούρ.

Ο δράστης πρώτα έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω στο πλήθος και στη συνέχεια βγήκε από το όχημα και άρχισε να μαχαιρώνει τον κόσμο στον περίβολο της συναγωγής.

Η επίθεση χαρακτηρίσθηκε «τρομοκρατική» από την αστυνομία.

Ο ένοπλος - ο οποίος έδρασε μόνος του - δέχτηκε πυρά επί τόπου από ένοπλους αστυνομικούς και έπεσε νεκρός.

Δείτε την πρώτη εικόνα που κυκλοφόρησε με τον δράστη:



Σύμφωνα με το BBC στο σημείο έσπευσαν μονάδες εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών, καθώς ο δράστης φέρεται να φορούσε ζώνη με αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό, και προχώρησαν σε ελεγχόμενη έκρηξη.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο από τη στιγμή της επίθεσης – και ενώ ο δράστης βρισκόταν ήδη στο έδαφος τραυματισμένος, αλλα ζωντανός- ένας αστυνομικός προσπαθεί να απομακρύνει τους πολίτες, οι οποίοι έχουν συγκεντρωθεί έξω από τα κάγκελα.

«Όλοι οι άλλοι, φύγετε πίσω. Αν δεν εμπλέκεστε, απομακρυνθείτε... έχει βόμβα, φύγετε», ακούγεται να φωνάζει ο αστυνομικός.

«Πυροβόλησε τον, θα πατήσει το κουμπί» ακούγεται να φωνάζει ένας πολίτης. Τότε ένας αστυνομικός πυροβολεί τον δράστη που φαίνεται να πέφτει νεκρός.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ δήλωσε «συγκλονισμένος» από την επίθεση και επέστρεψε εσπευσμένα στο Λονδίνο από την Κοπεγχάγη, ώστε να προεδρεύσει στη συνεδρίαση της επιτροπής έκτακτων αναγκών COBRA.

Από την πλευρά του, ο Βασιλιάς Κάρολος δήλωσε: «Η σύζυγός μου κι εγώ είμαστε βαθιά σοκαρισμένοι και λυπημένοι από τη φρικτή επίθεση στο Μάντσεστερ, ειδικά σε μια τόσο σημαντική ημέρα για την εβραϊκή κοινότητα. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με όλους όσους επλήγησαν από αυτό το φρικτό περιστατικό και εκτιμούμε ιδιαίτερα τις γρήγορες ενέργειες των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης».

Με πληροφορίες από Σκάι