Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα όταν οδηγός έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε πεζούς και ένας άνθρωπος δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι κοντά σε συναγωγή στο Μάντσεστερ της βορειοδυτικής Αγγλίας, ενώ αστυνομικοί πυροβόλησαν τον ύποπτο, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Το περιστατικό συνέβη στο προάστιο Κράμπσολ, στο βόρειο Μάντσεστερ, και επί τόπου βρίσκονται αστυνομικοί και ασθενοφόρα.

Breaking News 🚨



Several people stabbed at synagogue in Manchester. Armed police responding to the incident. pic.twitter.com/Qv7YplwMWS — Ihtisham Ul Haq (@iihtishamm) October 2, 2025

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ