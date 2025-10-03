Κάλεσμα για νέα διαμαρτυρία στις 18:00 το απόγευμα κάνει το ΑΚΕΛ.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου, το ΑΚΕΛ στέκεται αποφασιστικά απέναντι στις λογικές της καταστολής και της αστυνομοκρατίας.

Διαβάστε επίσης: ΒΙΝΤΕΟ: Η στιγμή που πυροδοτείται η ένταση στη διαμαρτυρία έξω απ’το ΥΠΕΞ

«Στέκεται απέναντι στην υποτέλεια της Κυβέρνησης στο καθεστώς Νετανιάχου. Το ΑΚΕΛ καλεί κάθε προοδευτικό και δημοκρατικό πολίτη να ενώσουμε απόψε στις 6:00μ.μ τις φωνές μας σε συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών. Στον ίδιο χώρο όπου ψες η αστυνομία επιτέθηκε απρόκλητα σε διαδηλωτές».

Το @AKEL1926 στέκεται αποφασιστικά απέναντι στις λογικές της καταστολής και της αστυνομοκρατίας. Στέκεται απέναντι στην υποτέλεια της Κυβέρνησης στο καθεστώς Νετανιάχου.



Το ΑΚΕΛ καλεί κάθε προοδευτικό και δημοκρατικό πολίτη να ενώσουμε απόψε στις 6:00μ.μ τις φωνές μας σε… — Stefanos Stefanou (@ststefanou) October 3, 2025

Επιστολή και στον Αρχηγό

Ο Γενικός Γραμματέας απέστειλε σήμερα επιστολή στον Αρχηγό της Αστυνομίας Κύπρου σε σχέση με τα ψεσινά επεισόδια που προκάλεσαν δυνάμεις της αντιοχλαγωγικής ομάδας της Αστυνομίας.

Παρατίθεται η επιστολή:

«Τα επεισόδια που προκάλεσαν χθες βράδυ δυνάμεις της αντιοχλαγωγικής ομάδας της Αστυνομίας και η βία που ασκήθηκε σε βάρος διαδηλωτών θυμίζουν απολυταρχικά καθεστώτα και πρακτικές που όζουν φασισμού. Το ΑΚΕΛ δεν πρόκειται να επιτρέψει σε κανέναν να μετατρέψει την Κύπρο σ’ ένα καθεστώς που κάνουν κουμάντο τα γκλομπς.

Είναι απαίτησή μας να ενημερωθούμε για το ποιοι έδωσαν οδηγίες και ποιες, στη συγκεκριμένη ομάδα που βρισκόταν έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών. Απαιτούμε πλήρη και διεξοδική έρευνα για πράξεις και ενέργειες αστυνομικών που επιτέθηκαν σωματικά σε διαδηλωτές που ειρηνικά διαδήλωναν χτες βράδυ και οι οποίες συνιστούν, κατά την άποψή μας, υπέρβαση καθήκοντος και κατάχρηση εξουσίας.

Κύριε Αρχηγέ,

Το ΑΚΕΛ δεν θα επιτρέψει η Αστυνομία να μετατραπεί σε εργαλείο καταστολής και καταστρατήγησης δημοκρατικών δικαιωμάτων των πολιτών.

Σας ενημερώνω ότι απόψε στις 6 το απόγευμα το ΑΚΕΛ θα πραγματοποιήσει εκδήλωση διαμαρτυρίας ενάντια στην αυθαιρεσία και τον αυταρχισμό της Αστυνομίας της οποίας έχετε την ευθύνη».