Φωνές για υπέρμετρη βία από πλευράς του αντιοχλαγωγικού ουλαμού της ΜΜΑΔ.

Αντιδράσεις προκάλεσε η χθεσινή – από πλευράς Αστυνομίας – αντιμετώπιση στους διαμαρτυρόμενους έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών και το Προεδρικό. Περίπου 150 με 200 άτομα πραγματοποίησαν αυθόρμητη διαμαρτυρία με αφορμή το μπλόκο των ισραηλινών δυνάμεων στον ανθρωπιστικό στόλο.

Πληροφορίες από την Αστυνομία αναφέρουν ότι στο σημείο υπήρχε ένα όχημα του αντιοχλαγωγικού και κλήθηκαν ενισχύσεις από άλλα οχήματα που βρίσκονταν στο ΓΣΠ για τον ευρωπαϊκό αγώνα της Ομόνοιας με την Μάιντς. Ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αστυνομικοί είπαν στους διαμαρτυρόμενους να μην αποκόψουν την κυκλοφορία.

Στο 0:35 η στιγμή που ανάβουν τα αίματα

Οι διοργανωτές της εκδήλωσης σε χθεσινοβραδινές τους δηλώσεις είπαν πως δυνάμεις της Αστυνομίας, που δεν βρίσκονταν εξ αρχής στο σημείο αλλά έφτασαν εκεί μερικά λεπτά μετά την έναρξη της διαμαρτυρίας, κινήθηκαν προς το μέρος των διαμαρτυρόμενων και ακολούθησαν προπηλακισμοί. Οι διοργανωτές ανέφεραν, ακόμα, ότι έγινε χρήση δακρυγόνων από την αστυνομία, κάνοντας λόγο για «απρόκλητη επίθεση».

Λειτουργός Τύπου του Αρχηγείου Αστυνομίας, ανέφερε χθες βράδυ στο ΚΥΠΕ ότι ο ρόλος της Aστυνομίας στον χώρο της διαμαρτυρίας είχε να κάνει με τη ρύθμιση της τροχαίας κίνησης. «Υπήρχε αστυνόμευση για λόγους ασφαλείας, κάποια στιγμή εισήλθαν οι διαμαρτυρόμενοι εντός του δρόμου, αποκόπτοντας τη μία λωρίδα, η Αστυνομία απέκοψε και τη δεύτερη λωρίδα, για την ασφάλεια των ιδίων και άλλων που χρησιμοποιούσαν τον δρόμο», ανέφερε ο λειτουργός Τύπου της Αστυνομίας. Πρόσθεσε ότι, σύμφωνα με την πληροφόρηση που έλαβε, ο δρόμος άνοιξε γύρω στις 8:00 μ.μ., αλλά δυνάμεις της Αστυνομίας παρέμειναν στην περιοχή, αφού παρέμεινε και μικρός αριθμός διαδηλωτών.

Ερωτηθείς σχετικά με πληροφορίες για χρήση δακρυγόνων, είπε ότι δεν έλαβε σχετική πληροφόρηση και ότι γι’ αυτό δεν ήταν σε θέση να διαψεύσει ή να επιβεβαιώσει την πληροφορία.