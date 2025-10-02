Διαμαρτυρία έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών στη Λευκωσία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, μετά από έκτακτο κάλεσμα που απηύθυνε το Παγκόσμιο Κίνημα για τη Γάζα Κύπρου, ως αντίδραση στην αναχαίτιση του στολίσκου αλληλεγγύης “Sumud” Flotilla και την κράτηση του πληρώματός του από το Ισραήλ.

Ένταση σημειώθηκε κάποια στιγμή, όταν, σύμφωνα με όσα ανέφεραν στο ΚΥΠΕ οι διοργανωτές της εκδήλωσης, δυνάμεις της Αστυνομίας, που δεν βρίσκονταν εξ αρχής στο σημείο αλλά έφτασαν εκεί μερικά λεπτά μετά την έναρξη της διαμαρτυρίας, κινήθηκαν προς το μέρος των διαμαρτυρόμενων και ακολούθησαν προπηλακισμοί. Οι διοργανωτές ανέφεραν, ακόμα, ότι έγινε χρήση δακρυγόνων από την αστυνομία, κάνοντας λόγο για «απρόκλητη επίθεση».

Λειτουργός Τύπου του Αρχηγείου Αστυνομίας, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ότι ο ρόλος της Aστυνομίας στον χώρο της διαμαρτυρίας είχε να κάνει με τη ρύθμιση της τροχαίας κίνησης. «Υπήρχε αστυνόμευση για λόγους ασφαλείας, κάποια στιγμή εισήλθαν οι διαμαρτυρόμενοι εντός του δρόμου, αποκόπτοντας τη μία λωρίδα, η Αστυνομία απέκοψε και τη δεύτερη λωρίδα, για την ασφάλεια των ιδίων και άλλων που χρησιμοποιούσαν τον δρόμο», ανέφερε ο λειτουργός Τύπου της Αστυνομίας. Πρόσθεσε ότι, σύμφωνα με την πληροφόρηση που έλαβε, ο δρόμος άνοιξε γύρω στις 8:00 μ.μ., αλλά δυνάμεις της Αστυνομίας παρέμειναν στην περιοχή, αφού παρέμεινε και μικρός αριθμός διαδηλωτών.

Ερωτηθείς σχετικά με πληροφορίες για χρήση δακρυγόνων, είπε ότι δεν έλαβε σχετική πληροφόρηση και ότι γι’ αυτό δεν ήταν σε θέση να διαψεύσει ή να επιβεβαιώσει την πληροφορία.

Τη διαμαρτυρία στήριξαν και άλλες οργανώσεις, όπως η United for Palestine και το Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης, φωνάζοντας, μεταξύ άλλων, συνθήματα για τερματισμό της γενοκτονίας στη Γάζα, αλλά και συνθήματα ενάντια στη στάση της κυπριακής κυβέρνησης.

Σε δήλωση στο ΚΥΠΕ, εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Κινήματος για τη Γάζα Κύπρου, ανέφερε ότι η διαμαρτυρία αφορά «την παράνομη αναχαίτιση του Παγκόσμιου Στόλου Αλληλεγγύης “Sumud” από το Ισραήλ σε διεθνή ύδατα, ενώ το Ισραήλ κρατά τη Γάζα υπό πολιορκία ως κατοχική δύναμη και συλλαμβάνει ως ομήρους το πλήρωμα του στολίσκου, τα μέλη του οποίου έχουν χαρακτηρίσει τρομοκράτες, επειδή θέλουν να παραδώσουν βρεφικό γάλα σε έναν πεινασμένο πληθυσμό, και που κάλλιστα μπορεί να έρθουν αντιμέτωποι με βασανιστήρια και ταπείνωση στις ισραηλινές φυλακές, καθώς οι ισραηλινές φυλακές είναι γνωστές γι' αυτό».

Πρόσθεσε ότι η διαμαρτυρία στρέφεται και «κατά της κυπριακής Κυβέρνησης για τη μη συμμόρφωση με τη γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, σύμφωνα με την οποία όλα τα κράτη οφείλουν να κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να αποτρέψουν το Ισραήλ από το να διαπράξει γενοκτονία».

Ανέφερε ότι «η κυπριακή κυβέρνηση δεν έχει προσφέρει ούτε μια σταγόνα βοήθειας στον ανθρωπιστικό στολίσκο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, παρά την τόσο κοντινή απόσταση από τα σκάφη λόγω της γεωγραφικής θέσης της Κύπρου».

Εξάλλου, είπε ότι η επιλογή της τοποθεσίας της διεξαγωγής διαμαρτυρίας μπροστά από το Υπουργείο Εξωτερικών συνιστά ένα κάλεσμα στην κυβέρνηση να αλλάξει τη στάση της και να καταδικάσει το Ισραήλ, αλλά και να βοηθήσει τον στολίσκο ή και μελλοντικούς στολίσκους, δηλώνοντας με βεβαιότητα ότι θα ακολουθήσουν και άλλες αποστολές.

Σε ερώτηση αν θα επιχειρηθεί και ο απόπλους αποστολής από την Κύπρο, είπε ότι αυτό θα εξαρτηθεί από τους πόρους που θα εξασφαλίσουν, σημειώνοντας όμως ότι αυτός είναι ο στόχος.

«Τα κράτη έχουν καθήκον να προστατεύουν τους πολίτες, να αποτρέπουν τις συλλογικές τιμωρίες και να υπερασπίζονται το δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού στην αυτοδιάθεση», σημειώνει το Παγκόσμιο Κίνημα για τη Γάζα Κύπρου, εξηγώντας ότι «με τη σύλληψη του πληρώματος της Global Sumud Flotilla και την παρεμπόδιση της ανθρωπιστικής βοήθειας, το Ισραήλ παραβιάζει αυτές τις υποχρεώσεις, και οι κυβερνήσεις που παραμένουν σιωπηλές είναι συνένοχες».

*Βίντεο από Far Right Watch (Cyprus) - Παρατηρητήριο Aκροδεξιάς (Κύπρος)