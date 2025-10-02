Οι έρευνες σχετικά με το θανατηφόρο τροχαίο στην Αγλαντζία με θύμα τον 20χρονο Κυριάκο Αντωνίου έχουν ολοκληρωθεί.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο φάκελος και όλο το μαρτυρικό υλικό θα αποσταλεί στη Νομική Υπηρεσία. Αναμένονται σχετικές οδηγίες κατά πόσο θα διωχθεί ποινικά το δεύτερο άτομο που εμπλέκεται στη θανατηφόρα σύγκρουση.

Σημειώνεται ότι νεότερη ενημέρωση της Αστυνομίας σημειώνει ότι «αναφορικά με την θανατηφόρα οδική σύγκρουση στην λεωφόρο Λάρνακος, στην Αγλαντζιά, εκ παραδρομής έχει αναφερθεί σήμερα ότι ο φάκελος της υπόθεσης έχει προωθηθεί στην Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας. Ο φάκελος της υπόθεσης βρίσκεται στο Αρχηγείο Αστυνομίας και σύντομα θα προωθηθεί στη Νομική Υπηρεσία για μελέτη και οδηγίες».

Υπενθυμίζεται ότι, ότι ο άτυχος Κυριάκος κινείτο στη λεωφόρο Λάρνακος και είχε κατεύθυνση από τον κυκλικό κόμβο του Πανεπιστημίου προς τη Λευκωσία. Η μοιραία σύγκρουση σημειώθηκε όταν επιχείρησε στροφή στα δεξιά. Το αυτοκίνητο του 24χρονου, που είχε προτεραιότητα, φέρεται να είχε αναπτύξει ιλιγγιώδη ταχύτητα και ακολούθησε η μοιραία σύγκρουση.

